रक्षाबंधन पर बहन के घर जा रहा था भाई, ट्रेन के बाथरूम में मिली लाश; इटावा स्टेशन पर हड़कंप

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इटावा/अन्नू चौरसिया: इटावा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सुपौल से नई दिल्ली जा रही स्पेशल ट्रेन के एस-6 कोच के बाथरूम में एक यात्री गंभीर हालत में मिला. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी. इटावा स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और यात्री को बाहर निकाला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पत्नी और सास के साथ दिल्ली जा रहा था रामआसरे
मृतक की पहचान बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा भारसेती निवासी रामआसरे टंटी के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी और सास कांति देवी के साथ ट्रेन से सुपौल से नई दिल्ली जा रहे थे. परिजनों के मुताबिक, ट्रेन के इटावा पहुंचने से पहले रामआसरे एस-6 कोच के बाथरूम में गए थे.
काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटे तो पत्नी और परिजनों ने पूरे कोच में उनकी तलाश शुरू की. बाद में बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद मिला. यात्रियों ने काफी देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
इटावा स्टेशन पर आरपीएफ ने तोड़ा दरवाजा
करीब तीन घंटे तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलने पर रामआसरे की पत्नी ने इटावा रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ को सूचना दी. गुरुवार को ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंची तो आरपीएफ जवानों ने मौके पर पहुंचकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा.
दरवाजा खुलने पर रामआसरे अंदर गंभीर हालत में मिले. आरपीएफ ने उन्हें तत्काल ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को शवगृह में रखवा दिया गया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
रामआसरे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. आरपीएफ और जीआरपी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है.
रक्षाबंधन पर बहन से मिलने जा रहा था भाई
बताया जा रहा है कि रामआसरे रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन के घर जा रहे थे. परिवार के लिए यह सफर जिंदगी भर का दर्द बन गया. जिस भाई के आने का बहन रक्षाबंधन पर इंतजार कर रही थी, वह अब कभी वापस नहीं लौटेगा. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.