Add Zee Business As A Preferred Source
App

रक्षाबंधन पर बहन के घर जा रहा था भाई, ट्रेन के बाथरूम में मिली लाश; इटावा स्टेशन पर हड़कंप

Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक यात्री का ट्रेन के बाथरूम में शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक अपनी पत्नी और सास के साथ सुपौल से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने जा रहा था.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 27, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:37 PM IST
रक्षाबंधन पर बहन के घर जा रहा था भाई, ट्रेन के बाथरूम में मिली लाश; इटावा स्टेशन पर हड़कंप

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नोएडा से काशी तक बहनें नोट करें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, जानें आगरा का सटीक समय
2
3
4
5