रक्षाबंधन पर बहन के घर जा रहा था भाई, ट्रेन के बाथरूम में मिली लाश; इटावा स्टेशन पर हड़कंप

इटावा/अन्नू चौरसिया: इटावा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सुपौल से नई दिल्ली जा रही स्पेशल ट्रेन के एस-6 कोच के बाथरूम में एक यात्री गंभीर हालत में मिला. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दी. इटावा स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़ा और यात्री को बाहर निकाला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.