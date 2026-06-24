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कानपुर देहात न्यूज/आलोक कुमार : लखनऊ के एक दुखद अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. लेकिन, कानपुर देहात के सरकारी अस्पतालों की स्थिति इन सवालों को और भी गंभीर बना देती है. यहां का जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला अस्पताल बिना फायर विभाग की एनओसी (NOC) के चल रहे हैं. ये खुलासा तब हुआ है जब सुरक्षा मानकों पर सख्ती की जा रही है.
हजारों लोगों की सुरक्षा खतरे में
इन दोनों अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं. यहां इमरजेंसी सेवा, ऑपरेशन थिएटर, एक्स-रे और सीटी स्कैन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मौजूद हैं. बड़ी संख्या में मरीजों के साथ उनके तीमारदार भी यहां रुकते हैं. ऐसे में, यदि कोई छोटी सी भी आग लगती है, तो वहां मौजूद हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है.
खराब पड़े हैं सुरक्षा उपकरण
अस्पताल की जमीनी हकीकत चिंताजनक है. कहीं फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके हैं, तो कहीं अग्निशमन उपकरण धूल फांक रहे हैं. स्थिति यह है कि कई जगह सुरक्षा उपकरण खराब पड़े हैं. फायर विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को कई बार नोटिस जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने में भारी लापरवाही बरती जा रही है.
क्या कहता है प्रबंधन?
इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हरमीत सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने बताया कि फायर सेफ्टी से जुड़े कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उनका कहना है कि सभी जरूरी मानक पूरे किए जा रहे हैं और जल्द ही फायर विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली जाएगी.
क्या हादसे का इंतजार है?
सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी अस्पताल तब तक सुरक्षित नहीं होंगे जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए? अस्पताल, जो लोगों की जान बचाने का ठिकाना है, यदि वही असुरक्षित होगा, तो मरीज कहां जाएंगे? फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करना न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि यह मरीजों के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ भी है.
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