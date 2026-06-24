कानपुर देहात न्यूज/आलोक कुमार : लखनऊ के एक दुखद अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. लेकिन, कानपुर देहात के सरकारी अस्पतालों की स्थिति इन सवालों को और भी गंभीर बना देती है. यहां का जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला अस्पताल बिना फायर विभाग की एनओसी (NOC) के चल रहे हैं. ये खुलासा तब हुआ है जब सुरक्षा मानकों पर सख्ती की जा रही है.