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कानपुर देहात: मरीजों की जान दांव पर, जिला अस्पतालों के पास नहीं है फायर सेफ्टी NOC

Kanpur Dehat News: लखनऊ के एक दुखद अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. लेकिन, कानपुर देहात के सरकारी अस्पतालों की स्थिति इन सवालों को और भी गंभीर बना देती है. यहां का जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला अस्पताल बिना फायर विभाग की एनओसी (NOC) के चल रहे हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 24, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:42 AM IST
कानपुर देहात: मरीजों की जान दांव पर, जिला अस्पतालों के पास नहीं है फायर सेफ्टी NOC

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