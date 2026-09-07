/दिल्ली पढ़ने आया औरैया का पवन फिर घर नहीं लौट सका, सत्य निकेतन हादसे ने उठाए बड़े सवाल; आखिर कब जागेगा सिस्टम?

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UP student safety Delhi: उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला पवन भी उन लाखों युवाओं में से एक था, जो अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर दिल्ली आया था. देशभर के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय और राजधानी के दूसरे संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं. उनके माता-पिता उन्हें इस उम्मीद के साथ घर से दूर भेजते हैं कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर कुछ बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा. लेकिन जब वही बच्चा घर वापस लौटने के बजाय मौत की खबर बन जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरती है, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है.
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई इमारत गिरने की घटना ने ऐसे ही कई परिवारों के सपनों को झकझोर दिया है. हादसे में औरैया के पवन की भी मौत हो गई. रविवार 6 सितंबर को एक पीजी के तौर पर इस्तेमाल हो रही इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में बदल गई और उसके अंदर मौजूद लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई.
मलबे में जिंदगी की तलाश
हादसे के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया. कई घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. अब तक सात लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई. बचाव दल मलबे को बेहद सावधानी से हटा रहा था, क्योंकि कहीं कोई जिंदगी बची हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
रविवार होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज बंद थे. ऐसे में आशंका है कि कई छात्र अपने पीजी या कमरों में ही मौजूद रहे होंगे. सत्य निकेतन की पहचान ही ऐसे इलाके के तौर पर है जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र पीजी या किराये के कमरों में रहते हैं. संकरी गलियां, छोटी-छोटी इमारतें और बढ़ती आबादी इस इलाके की बड़ी पहचान बन चुकी हैं.
हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस इमारत में छात्र और दूसरे लोग रह रहे थे, उसकी हालत की जांच आखिर कब हुई थी?
30 साल पुरानी इमारत
बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई इमारत करीब 30 साल पुरानी थी और उसकी हालत खराब हो चुकी थी. आसपास की कई दूसरी इमारतों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है. सवाल यह है कि अगर किसी इमारत की हालत इतनी खराब थी तो वहां लोगों के रहने की अनुमति कैसे बनी रही?
यह सवाल सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है. सत्य निकेतन जैसे इलाकों में समय के साथ पुरानी इमारतों पर लगातार निर्माण और बदलाव होते रहे हैं. कारोबार बढ़ने के साथ कई जगह इमारतों की मंजिलें बढ़ाई गईं. इससे पुरानी इमारतों पर अतिरिक्त भार पड़ा और पूरे इलाके के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता गया. यहीं से मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं रह जाता, बल्कि निगरानी और प्रशासन की जिम्मेदारी का सवाल बन जाता है.
अगर खतरा पहले से था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
किसी इमारत के जर्जर होने की जानकारी अचानक हादसे के दिन पैदा नहीं होती. दीवारों में दरारें, कमजोर ढांचा, पुरानी छत और लगातार बढ़ता निर्माण ऐसे संकेत हैं जिन्हें समय रहते पहचाना जा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को इन इमारतों की स्थिति की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर जानकारी नहीं थी तो निरीक्षण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? किसी भी शहर में प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ हादसे के बाद राहत पहुंचाने की नहीं होती. असली जिम्मेदारी तो यह सुनिश्चित करने की है कि ऐसी स्थिति पैदा ही न हो जिसमें लोगों की जान खतरे में पड़े.
सत्य निकेतन में पहले भी हो चुका है जानलेवा हादसा
सत्य निकेतन में यह पहला मामला नहीं है जब निर्माण और इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हों. अप्रैल 2022 में भी एक इमारत में रेनोवेशन यानी मरम्मत और निर्माण का काम चल रहा था. इस दौरान हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई थी. इसके बावजूद इलाके में पुरानी और कमजोर इमारतों को लेकर सवाल बने रहे. यही वजह है कि मौजूदा हादसे के बाद लोग यह पूछ रहे हैं कि पिछली घटनाओं से प्रशासन ने क्या सबक लिया? क्या इलाके की दूसरी जर्जर इमारतों की जांच की गई? क्या खतरनाक इमारतों को खाली कराया गया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों?
पवन की मौत सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, व्यवस्था के लिए सवाल
औरैया के पवन की मौत ने एक परिवार को ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती. लेकिन उनकी मौत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है. अगर कोई छात्र अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? परिवार अपने बच्चे को कमरे में रहने के लिए भेजता है तो वह यह उम्मीद करता है कि जिस इमारत में उसका बच्चा रह रहा है, वह सुरक्षित होगी. वह हर रोज यह जांच नहीं कर सकता कि इमारत की दीवार मजबूत है या नहीं, निर्माण नियमों के मुताबिक हुआ है या नहीं और भवन में रहने की अनुमति है या नहीं. यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं और प्रशासन की होती है.
हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले जागना जरूरी
सत्य निकेतन हादसा हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि एक इमारत गिर गई. यह सवाल पूछता है कि वह इमारत इतनी कमजोर होने तक पहुंची कैसे? अगर आसपास की दूसरी इमारतें भी खतरे में हैं तो उनकी जांच कब होगी? क्या किसी और परिवार को पवन जैसी खबर सुननी पड़ेगी? हादसे के बाद राहत और बचाव जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों. जर्जर इमारतों की पहचान, नियमित जांच, अवैध निर्माण पर कार्रवाई और छात्रों के रहने वाले पीजी की सुरक्षा जांच जैसे कदम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखाई देने चाहिए.
दिल्ली जैसे शहर में जहां देशभर के युवा अपने सपनों को आकार देने आते हैं, वहां किसी परिवार को यह डर लेकर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहिए कि वह सुरक्षित लौटेगा भी या नहीं. सत्य निकेतन का मलबा सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढेर नहीं है. यह उस व्यवस्था से जवाब मांग रहा है, जो हादसा होने के बाद जागती है, जबकि जरूरत हादसे से पहले जागने की है.