कानपुर में न हो इंदौर जैसी घटना! बदबूदार पानी से मचा हाहाकार, बीमारियों के जद में सैकड़ों परिवार

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: कानपुर साउथ के कई इलाकों में बीते एक महीने से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने से जनता बेहाल है. सैकड़ों परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख-कान बंद किए बैठे हैं.

तीन-चार दिन में बदलने पड़ रहे हैं आरओ फिल्टर

स्थानीय निवासियों के मुताबिक घरों में नलों से आने वाला पानी इतना बदबूदार है कि पास खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है. कई घरों में आरओ फिल्टर हर तीन-चार दिन में बदलने पड़ रहे हैं, वहीं पीने के लिए बाहर से बिसलेरी जैसे बोतलबंद पानी मंगाना पड़ रहा है, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

निरीक्षण के लिए कोई नहीं आया अफसर

लोगों का यह भी आरोप है कि IGRS पर की गई शिकायतों को अधिकारियों ने बिना मौके पर जांच किए ही 'सब ठीक है' लिखकर बंद कर दिया. एक भी अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा. मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई घटनाओं के बावजूद कानपुर के अधिकारी कोई सबक लेते नजर नहीं आ रहे हैं.

Zee News की ग्राउंड रिपोर्ट में कानपुर के एक पॉश इलाके में नल से लाइव दूषित पानी दिखाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि बदबूदार पानी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और घरों में हालात बदतर हैं.

भूख हड़ताल की चेतावनी

इस मामले में वार्ड-14 केदवई नगर सब्जी मंडी की पार्षद शालू कन्नौजिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके वार्ड के चार इलाकों में इंदौर जैसी स्थिति बन गई है और लगातार जलकल विभाग से शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला.

पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह गर्भवती हैं और यदि भूख हड़ताल के दौरान उनके या उनके बच्चे के साथ कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी जलकल विभाग की होगी. अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कानपुर की जनता को दूषित पानी से राहत कब मिलेगी.

