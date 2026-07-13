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UP Fuel Price Today: यूपी में तेल के नए रेट जारी, एक क्लिक में जानें आपके शहर में सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Petrol Diesel Price Today: सोमवार सुबह 6 बजे ही लखनऊ समेत अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय कर दी गईं. प्रदेश के हर शहर में पेट्रोल-डीजल का क्‍या रेट है यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 13, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:07 AM IST
UP Fuel Price Today: यूपी में तेल के नए रेट जारी, एक क्लिक में जानें आपके शहर में सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
Image Credit: Petrol-Diesel Price TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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