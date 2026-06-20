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Fuel Price UP: ​आज के पेट्रोल-डीजल रेट जारी, यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा कीमत? यहां देखें पूरी लिस्ट

Petrol Diesel Price Today: शनिवार सुबह लखनऊ समेत अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय कर दी गईं. प्रदेश के हर शहर में पेट्रोल-डीजल का क्‍या रेट है यहां चेक कर सकते हैं.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 20, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:13 AM IST
Fuel Price UP: ​आज के पेट्रोल-डीजल रेट जारी, यूपी के किस शहर में सबसे ज्यादा कीमत? यहां देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Petrol-Diesel Price Today

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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