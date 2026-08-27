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कानपुर में बड़ा विमान हादसा, गंगा बैराज के पास ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, एक पायलट समेत दो की मौत

Kanpur Traing Aircraft Crash: यूपी के कानपुर से इस वक्त एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार कानपुर में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है. यह हादसा गंगा बैराज पर ट्रेनिंग के दौरान हुआ.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:19 PM IST
कानपुर में बड़ा विमान हादसा, गंगा बैराज के पास ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, एक पायलट समेत दो की मौत
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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