कानपुर में बड़ा विमान हादसा, गंगा बैराज के पास ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, एक पायलट समेत दो की मौत

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प्रवीण पांडे/Kanpur Aircraft accident: कानपुर में गुरुवार दोपहर एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया. हादसे में ट्रेनी और एक पायलट की मौत हो गई. ये हादसा गंगा किनारे नत्था पुरवा गांव के पास हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक जुड़वां इंजन (Twin-Engine) वाला यह ट्रेनी विमान तेज आवाज और धमाके के साथ जमीन से टकराया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीण डरकर मौके से भागे. हादसे में एक ट्रेनी और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई. इस बात की बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर यह ट्रेनिंग विमान किन परिस्थितियों में हादसे का शिकार हुआ?
मृतकों की पहचान गुजरात के सचिन भाटिया (ट्रेनर) और कर्नाटक के अभिषेक पुजारी (ट्रेनी) के रूप में हुई है. विमान क्रेश की सूचना के बाद इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई. घटना से जुड़े कई वीडियों भी सामने आए. किन परिस्थितियों में विमान क्रेश हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है.
कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, "इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक ट्रेनर सचिन भाटिया (गुजरात के रहने वाले) और ट्रेनी अभिषेक पुजारी (कर्नाटक के रहने वाले) शामिल हैं। उन्होंने सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी थी। यहाँ गार्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है; वहाँ से सुबह 11:30 बजे उड़ान भरने के बाद, यह घटना लगभग 11:50 बजे हुई। वे वापस लौट रहे थे। यह 4-सीटर विमान था। ट्रेनर को लगभग 3000 घंटे का अनुभव था। DGCA को सूचित कर दिया गया है और उनकी टीम यहाँ विस्तृत जांच करेगी।"
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