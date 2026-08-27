कानपुर में बड़ा विमान हादसा, गंगा बैराज के पास ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, एक पायलट समेत दो की मौत

प्रवीण पांडे/Kanpur Aircraft accident: कानपुर में गुरुवार दोपहर एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया. हादसे में ट्रेनी और एक पायलट की मौत हो गई. ये हादसा गंगा किनारे नत्था पुरवा गांव के पास हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक जुड़वां इंजन (Twin-Engine) वाला यह ट्रेनी विमान तेज आवाज और धमाके के साथ जमीन से टकराया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीण डरकर मौके से भागे. हादसे में एक ट्रेनी और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई. इस बात की बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर यह ट्रेनिंग विमान किन परिस्थितियों में हादसे का शिकार हुआ?