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Ganga Expressway: हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे उन्नाव के 20 हजार से ज्यादा लोग, दिखेगा जनसैलाब

Unnao News: पीएम नरेंद्र मोदी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है. उन्नाव के 20 हजार से ज्यादा लोग गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के साक्षी बनेंगे. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:40 AM IST
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PM Modi To Inaugurate Ganga Expressway: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज करेंगे.594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जनपदों से निकला है.  एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच का सफर महज छह घंटे में पूरा होने का दावा किया जा रहा है. उन्नाव के कई हजार लोग इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए निकले हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे के दूसरे दिन बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की. वहां दर्शन-पूजन के बाद सड़क मार्ग से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और हरदोई के लिए उड़ान भरेंगे. पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो भी है. लोगों में अपने पीएम मोदी को देखने का उत्साहै. सिर्फ वाराणसी ही नहीं यूपी के अलग-अलग जिलों से लोग वाराणसी और हरदोई पहुंचे हैं.

 गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के साक्षी बनेंगे उन्नाव के 20 हजार से ज्यादा लोग
पीएम नरेंद्र मोदी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है. उन्नाव के 20 हजार से ज्यादा लोग गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के साक्षी बनेंगे. जिसके लिए उन्नाव की सभी 6 विधानसभा सीटों से बीजेपी जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के निर्देश पर 525 बसें और 200 छोटे वाहन भेजे जा रहे हैं.

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कई बसें और छोटे वाहन रवाना
उन्नाव सदर विधानसभा से गंगा एक्सप्रेस वे के सोनिक कट से बीजेपी जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी और बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने 100 बसों और 40 छोटे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. बसों में सवार यात्री ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे.  

यह परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी-बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता
उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह है. 

बड़ी संख्या में लोग उन्नाव से रवाना
बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने बताया की लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए उन्नाव से बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सदर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 100 बसें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि लोग बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ मल्लावां की ओर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे हैं. उन्होंने इसे एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए कहा कि जनता इस पल की साक्षी बनने के लिए उत्साहित है. उन्होंने कहा की गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद जनपद विकास की मुख्यधारा में और तेजी से आगे बढ़ेगा. किसान, नौजवान और व्यापारी सभी वर्गों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा.

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