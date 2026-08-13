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10 दिन की रेकी, 30 मिनट में 16 लाख की चोरी... बहन की शादी के लिए चोर बना 19 साल का पड़ोसी

Kanpur News: बहन की शादी के खर्च के लिए 19 वर्षीय वेल्डिंग कारीगर ने पड़ोसी के घर से 16 लाख के जेवर और 40 हजार रुपये चुरा लिए. 10 दिन की रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया, लेकिन च प्पल और पैरों के निशान ने राज खोल दिया. पुलिस ने 36 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 13, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:31 PM IST
10 दिन की रेकी, 30 मिनट में 16 लाख की चोरी... बहन की शादी के लिए चोर बना 19 साल का पड़ोसी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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