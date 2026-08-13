10 दिन की रेकी, 30 मिनट में 16 लाख की चोरी... बहन की शादी के लिए चोर बना 19 साल का पड़ोसी

लखनऊ जाते ही सूने मकान को बनाया निशाना

जाजमऊ स्थित ताड़बगिया मोहल्ले के रहने वाले नोमान खान (एचसीएल में टैक्स डेटा इंजीनियर) रविवार की दोपहर अपनी मां और भाई के साथ शादी की खरीदारी के लिए लखनऊ गए थे. घर खाली होने की पूरी जानकारी बगल में ही किराए पर रहने वाले 19 वर्षीय मोहम्मद ज़फ़र को थी. परिवार के निकलते ही ज़फ़र छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और रसोई में रखे तवे की मदद से छत की जाली का ताला तोड़ दिया. आरोपी ने 30 मिनट के भीतर तीनों मंजिलों को खंगालकर अलमारियों से सोने-चांदी के आभूषण और नकद चुरा लिए. पुलिस को सुराग मिलने से रोकने के लिए आरोपी ने घर में रखे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ नहीं लगाया.