10 दिन की रेकी, 30 मिनट में 16 लाख की चोरी... बहन की शादी के लिए चोर बना 19 साल का पड़ोसी

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कानपुर/प्रवीन पांडेय: कानपुर के जाजमऊ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बहन की शादी के खर्चों का इंतज़ाम करने के लिए एक 19 वर्षीय वेल्डिंग कारीगर ने अपने ही पड़ोसी के तीन मंजिला मकान में दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला. आरोपी ने मात्र 30 मिनट में 16 लाख रुपये के जेवरात और 40 हज़ार रुपये नकद पार कर दिए. हालांकि, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 36 घंटे (3 दिन) के भीतर मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का शत-प्रतिशत सामान बरामद कर लिया है.
लखनऊ जाते ही सूने मकान को बनाया निशाना
जाजमऊ स्थित ताड़बगिया मोहल्ले के रहने वाले नोमान खान (एचसीएल में टैक्स डेटा इंजीनियर) रविवार की दोपहर अपनी मां और भाई के साथ शादी की खरीदारी के लिए लखनऊ गए थे. घर खाली होने की पूरी जानकारी बगल में ही किराए पर रहने वाले 19 वर्षीय मोहम्मद ज़फ़र को थी. परिवार के निकलते ही ज़फ़र छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और रसोई में रखे तवे की मदद से छत की जाली का ताला तोड़ दिया. आरोपी ने 30 मिनट के भीतर तीनों मंजिलों को खंगालकर अलमारियों से सोने-चांदी के आभूषण और नकद चुरा लिए. पुलिस को सुराग मिलने से रोकने के लिए आरोपी ने घर में रखे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाथ नहीं लगाया.
छत पर मिली चप्पल और मौरंग में पैरों के निशान से खुला राज
रात करीब 8 बजे जब नोमान का परिवार वापस लौटा, तो घर का सामान बिखरा देखकर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस, फोरेंसिक और सर्विलांस टीम ने बारीकी से जांच शुरू की. पुलिस को छत पर 8 नंबर की एक संदिग्ध चप्पल और मौरंग पर पैरों के निशान मिले. पड़ोसी की छत से प्रवेश की आशंका के आधार पर जब आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई, तो शक की सुई ज़फ़र पर टिकी.
10 दिन से कर रहा था रेकी, मजबूरी ने बनाया चोर
पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान आरोपी ज़फ़र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि लगभग 14 साल पहले उसके पिता मोहम्मद सलीम की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. मां ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उसे वेल्डिंग का काम सिखाया था. डेढ़ महीने बाद उसकी बड़ी बहन की शादी तय थी, लेकिन परिवार के पास खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे. इसी तंगी के चलते उसने 10 दिनों तक पड़ोसी के घर की रेकी की और मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह के अनुसार, आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है. पैसों की तंगी और बहन की शादी के कारण उसने यह कदम उठाया. पुलिस टीमों ने 36 घंटे के भीतर केस का सफल पर्दाफाश करते हुए शत-प्रतिशत आभूषण (सोने की अंगूठियां, चेन, झुमके, चांदी के सिक्के और कंगन) बरामद कर लिए हैं.
न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा गया आरोपी
पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ज़फ़र को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. घटना के त्वरित खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की सराहना की है.