कानपुर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार, 10 गिरफ्तार

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के किदवई नगर इलाके में आज पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा और सुनियोजित अभियान चलाया. ड्रग्स के अवैध कारोबार की कमर तोड़ने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस की इस समन्वित कार्रवाई ने तस्करों के नेटवर्क को हिला कर रख दिया है.

150 से अधिक पुलिसकर्मियों ने संभाला मोर्चा

इस विशेष अभियान को अंजाम देने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी. ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए 150 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अलग-अलग टीमों में विभाजित किया गया था. देर रात से ही इन टीमों ने किदवई नगर के विभिन्न चिह्नित इलाकों की घेराबंदी शुरू कर दी थी. जैसे ही सुबह हुई, पुलिस ने एक साथ कई संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी, जिससे तस्करों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस को कई घरों से प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुए हैं. पुलिस ने मौके से ही साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जब्त किए गए सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि तस्करों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस दौरान पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल कड़ी पूछताछ की जा रही है.

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ड्रग सप्लाई चेन तोड़ने की कवायद

पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी महज एक शुरुआत है. पिछले कुछ समय से किदवई नगर में नशे का कारोबार फैलने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद खुफिया इनपुट के आधार पर इस विशेष अभियान की योजना बनाई गई. हिरासत में लिए गए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे सप्लाई चेन के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

इलाके में दहशत, अपराधियों में खौफ

पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है. वहीं, इस छापेमारी के बाद नशा कारोबारियों और उनके मददगारों में भारी दहशत है. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए भविष्य में भी इसी तरह के सख्त अभियान जारी रहेंगे. फिलहाल, किदवई नगर के प्रभावित इलाकों में पुलिस बल तैनात है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

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