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सावधान! 'परफेक्ट रिश्ते' के नाम पर महाठगी, कानपुर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़

Kanpur news: कानपुर में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सेवाओं की आड़ में देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने 23 युवतियों को हिरासत में लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 17, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:56 PM IST
सावधान! 'परफेक्ट रिश्ते' के नाम पर महाठगी, कानपुर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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