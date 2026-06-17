कानपुर में फैला रखा था जाल

दरअसल, चन्देश नामक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि कुछ लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो संचालक बताकर शादी कराने का झांसा दिया और उससे ऑनलाइन माध्यम से लगभग 4 लाख रुपये की ठगी की है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने साइबर थाने में FIR दर्ज कर ली. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपी "परफेक्ट रिश्ते", "शादी मैच इंडिया" और "शादी मैच" नाम से मैट्रिमोनियल सेवाएं संचालित कर रहे थे.