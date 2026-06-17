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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर संगठित साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी रंजीश कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि गिरोह के तीन अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. गिरोह आरोपी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सेवाओं की आड़ में देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की.
कानपुर में फैला रखा था जाल
दरअसल, चन्देश नामक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि कुछ लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो संचालक बताकर शादी कराने का झांसा दिया और उससे ऑनलाइन माध्यम से लगभग 4 लाख रुपये की ठगी की है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने साइबर थाने में FIR दर्ज कर ली. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपी "परफेक्ट रिश्ते", "शादी मैच इंडिया" और "शादी मैच" नाम से मैट्रिमोनियल सेवाएं संचालित कर रहे थे.
ऐसे मिलते थे लड़कों के मोबाइल नंबर
इतना ही नहीं सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से विवाह योग्य युवकों के मोबाइल नंबर एकत्र किए जाते थे. महिला टेलीकॉलर्स पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के आधार पर खुद को मैरिज काउंसलर बताकर पीड़ितों से संपर्क करती थीं. इंटरनेट से महिलाओं की तस्वीरें डाउनलोड कर AI और फोटो एडिटिंग टूल्स से आकर्षक प्रोफाइल बना कर युवकों को आकर्षित करती थीं. इतना ही नहीं टेलीकॉलर्स ही अलग-अलग नंबरों से लड़की बनकर बातचीत भी करते थे.
रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल बनाने के लिए मांगते थे पैसा
रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल निर्माण, मैरिज मैचिंग, सुरक्षा जमा राशि आदि के नाम पर पीड़ितों से पैसे ऐंठे जाते थे. गिरोह "PRANK PAYMENT" नामक एप्लिकेशन का उपयोग करता था, जिससे फर्जी भुगतान, रसीदें और स्क्रीनशॉट तैयार किए जाते थे. इनमें दिखाया जाता था कि लड़की पक्ष ने भी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है, जिससे पीड़ित पर भुगतान करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था.
शिकायत करने पर कर लेते थे समझौता
जब कोई पीड़ित साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था तो गिरोह समझौते के लिए संपर्क करता और आंशिक या पूर्ण धनवापसी कर शिकायत वापस लेने का प्रयास करता था. इससे फ्रीज बैंक खातों को पुनः सक्रिय कराया जाता था और ठगी का सिलसिला जारी रहता था. पुलिस ने बर्रा, कर्रही रोड, गौशाला चौराहा और यशोदा नगर में संचालित कॉल सेंटर में छापेमारी की.
आरोपियों से क्या बरामद?
पुलिस ने 43 कीपैड मोबाइल, 13 एंड्रॉयड फोन, 40 रजिस्टर, 10 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 5 क्यूआर कोड, प्रचार पम्पलेट और कई अन्य सामान बरामद किए हैं. 23 टेलीकॉलर्स से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 10 बैंक खातों का विवरण मिला है. इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते शामिल हैं.
23 लड़कियों से हो रही पूछताछ
छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरोह के रंजीश कुमार गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं फरार आरोपी अमित, करम पटेल और जागृति की तलाश में पुलिस जुटी है. 23 लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है. जो कॉल सेंटर में काम करती थीं. इन्हीं लड़कियों का सहारा लेकर ठगी की जाती थी.