Kanpur News: दरवाजा खोलो... धड़ाधड़ पीटते रहे लोग, पुलिस ने खोला तो नर्स की हालत देखकर सन्न रह गए सभी!

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सुबह शिफ्ट बदलते समय जब चांदनी दिखाई नहीं दी तो स्टाफ ने उसकी तलाश शुरू की. बाथरूम का दरवाज़ा बंद मिलने पर खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई. इसके बाद डॉक्टरों और अस्पताल संचालक को सूचना दी गई और फिर पुलिस को बुलाया गया. पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट की सीट पर नर्स बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत कर दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित लोटस हॉस्पिटल की बताई जा रही है. वहीं लाश के पास कुछ इंजेक्शन और नशे की दवाएं पड़ी थीं. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य एकत्र किए और एरिया को सील कर दिया. साथ ही अस्पताल संचालक से सीसीटीवी फुटेज भी मांगी गई.

मृतका की पहचान

मृतका का नाम चांदनी (22 वर्ष) पुत्री बिस्मिल्लाह है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. जानकारी के अनुसार, जब चांदनी मात्र 5 साल की थी, तभी वह आवास विकास, कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी गुप्ता और उनके पति अशोक गुप्ता के पास आकर रहने लगी थी. लक्ष्मी भी उसी हॉस्पिटल में नर्स है. उन्होंने चांदनी को पाल-पोसकर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई करवाई और नर्स की नौकरी लगवा दी.

पुलिस का बयान

नजीराबाद इंस्पेक्टर राजकेसर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसके माता-पिता इस समय बिहार में कहां रहते हैं और उसने आत्महत्या क्यों की. इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

