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कानपुर में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आईटीसी घोटाले का बड़ा खुलासा, करोड़ों के फर्जी बिलिंग रैकेट पर SIT की जांच

Kanpur News: कानपुर  जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, यहां पर फर्जी जीएसटी पंजीकरण, बोगस फर्मों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का बड़ा नेटवर्क का खुलासा हुआ है.  

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 11:45 AM IST
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Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी जीएसटी पंजीकरण, बोगस फर्मों और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का बड़ा नेटवर्क सामने आया है. राज्य कर विभाग की जांच के बाद स्वरूप नगर और बेकनगंज थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. मामले में करोड़ों रुपये के फर्जी लेन-देन और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं.

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने गरीब और अनजान लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर कई फर्जी फर्मों के नाम पर जीएसटी पंजीकरण कराए. इसके बाद बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के फर्जी ई-वे बिल और इनवॉइस जारी किए गए और करोड़ों रुपये की सप्लाई दिखाकर भारी मात्रा में आईटीसी का दावा किया गया. 

37 करोड़ का आईटीसी हड़पने की कोशिश
राज्य कर विभाग की जांच में 'अतुल ट्रेडर्स' नाम की फर्म विशेष रूप से सामने आई. बताया गया कि इस फर्म ने सितंबर 2025 में जीएसटी पंजीकरण कराया था. जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा 'लाल जी रोलिंग मिल्स', 'जेएस स्टील ट्रेडर्स' और 'कृष्णा एचडी सेल्स' के नाम पर फर्जी बिल जारी किए गए, जबकि जीएसटी पोर्टल पर खरीद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला. जब विभागीय टीम फर्म के पंजीकृत पते पर पहुंची तो वहां किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं मिली. अधिकारियों के अनुसार इस फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 37 करोड़ रुपये का आईटीसी हड़पने का प्रयास किया गया.

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 सरकारी राजस्व को  5 करोड़ का नुकसान
इसी तरह 'कार्तिक क्रेडिट ट्रेडर्स' और 'कार्तिक ट्रेडर्स' के नाम से भी 20 से 47 तक बोगस बिल जारी कर करोड़ों रुपये की सप्लाई दर्शाई गई. जांच में यह भी सामने आया कि आवेदन में फर्म का पता चित्रकूट दिखाया गया था, जबकि किरायानामा जबलपुर (मध्य प्रदेश) का लगाया गया था, जिससे विभाग को संदेह हुआ. दूसरी ओर स्वरूप नगर थाने में 'पीके इंटरप्राइजेज' के संचालक अनिल कुमार समेत कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जीएसटी कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. जांच एजेंसियों के मुताबिक कई फर्में केवल कागजों पर संचालित हो रही थीं और इनके जरिए सरकारी राजस्व को करीब 5 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया. 

संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने क्या बताया?
संयुक्त पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि राज्य कर विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, दस्तावेजों और जीएसटी पोर्टल के रिकॉर्ड की गहन जांच कर रहे हैं. विभाग की सख्ती के बाद कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जीएसटी से जुड़े सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और एसआईटी पूरे फर्जीवाड़े के नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर कई और फर्जी फर्मों और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं.

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