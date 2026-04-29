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कानपुर में हुक्का बारों पर पुलिस का शिकंजा, देर रात छापेमारी, दर्जनों युवक गिरफ्तार

Kanpur News: कानपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे हुक्का बारों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर बर्रा थाना क्षेत्र में 40 सदस्यीय टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 11:27 AM IST
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Police raided hookah bars
Police raided hookah bars

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के  कानपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए देर रात कई स्थानों पर छापेमारी की. रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार संचालित करने वालों पर यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर की गई.

बर्रा थाना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में करीब 40 सदस्यीय टीम ने संयुक्त अभियान चलाया. इस दौरान डेविल रेस्टोरेंट, द डार्क रेस्टोरेंट समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई. पुलिस कार्रवाई से इलाके के कई रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने दर्जनों युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 21 हुक्के, 12 चिलम, 19 पाइप, फ्लेवर तंबाकू के दर्जनों पैकेट, हीटर समेत नशे में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं.

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चार हुक्का बारों में चली कार्रवाई
डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी के अनुसार, बर्रा पुलिस ने बर्रा छह कब्रिस्तान के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि संचालक मौके से फरार हो गया. इसके बाद दामोदर नगर स्थित 'द डेविल' और 'द डार्क'  रेस्टोरेंट में भी कार्रवाई की गई. वहीं, हनुमंत विहार पुलिस ने खाड़ेपुर क्षेत्र में एक होटल में चल रहे हुक्का बार पर दबिश दी.

इन सभी जगहों से दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सभी के खिलाफ तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध हुक्का बारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. 

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