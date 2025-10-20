Advertisement
दिव्यांग के जज्बे को सलाम; हाथ खोया लेकिन हौसला नहीं, पैरों की मदद से बनाकर बेच रहा मिट्टी के दीए, खरीदने लगी होड़

Kanpur Dehat News: दीपों के उत्सव की देशभर में धूम है. कानपुर देहात में प्रकाश के इस उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं. इन सबके बीच मिट्टी के दीये बेचने वाले एक दिव्यांग के जज्बे की कहानी चर्चा में है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:02 PM IST
Kanpur Dehat News
Kanpur Dehat News

आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: दीपावली की रौनक पूरे देश में अपने चरम पर है. सोमवार की सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. जगह-जगह सजे बाजारों में लोगों की खरीदारी का सिलसिला लगातार जारी है. पटाखों की दुकानों पर रौनक है, मिठाई की दुकानों पर लंबी कतारें हैं, कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. बच्चे जहां नए खिलौने और पटाखों को लेकर उत्साहित हैं, वहीं महिलाएं घर की सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटी हैं. कानपुर देहात जिले में भी दीपावली की चमक देखने को मिल रही है.

दिल छू रही अनोखी कहानी
इसी बीच अकबरपुर कस्बे में एक ऐसी कहानी लोगों के दिलों को छू रही है, जो इस रोशनी के पर्व को और भी अर्थपूर्ण बना रही है. यहां एक दिव्यांग व्यक्ति मिट्टी के डेलिया (दीये), सूती बत्तियां और पूजन सामग्री बेच रहा है. खास बात यह है कि वो एक हाथ किसी हादसे में खो चुका हैं, लेकिन उसके हौसले अब भी उतने ही मजबूत हैं. वह अपने पैरों और तकनीक की मदद से मिट्टी से दीये बनाता है, उन्हें रंगता है और बाजार में बेचता है.

ग्राहकों के चेहरों पर चमक
सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है. लोग न सिर्फ दीये खरीदने आते हैं, बल्कि उसके जज़्बे की रोशनी से भी प्रेरित होकर लौटते हैं. जब वह मुस्कराते हुए दीये थमाता है, तो हर ग्राहक के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है.

एडीएम प्रशासन पहुंचे दुकान पर
आज दीपावली के दिन एडीएम प्रशासन अमित कुमार भी उसकी दुकान पर पहुंचे. उन्होंने उससे दीये खरीदे और उसकी मेहनत की सराहना करते हुए कहा “इस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि दीपक हाथों से नहीं, हौसलों से जलते हैं. बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच अकबरपुर की यह छोटी सी दुकान लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई है. वहां जलते हर दीपक में एक संदेश छिपा है.

“हाथ थम जाएं तो क्या हुआ, अगर मन में उजाला बाकी है.”
शाम ढलते ही कानपुर देहात की गलियां, छतें और घरों के कोने मिट्टी के इन्हीं दीयों से जगमगाने लगे हैं. लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, बच्चों की आंखों में चमक है और हवा में खुशियों की मिठास घुल चुकी है. इस बार दीपावली सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि दिलों में भी रोशनी कर रही है.

