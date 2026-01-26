यूपी के गांव में खजानों से भरा मटका मिला, लूट को लेकर गांव में मची अफरा-तफरी

Etawah News: इटावा में जब खेलते-खेलते बच्चों को एक पुराने जर्जर मकान की कच्ची दीवार से सिक्कों से भरा मटका मिला. बताया जा रहा है कि ये सिक्के 1920 से पहले के हो सकते हैं और इनमें चांदी व कांसे के सिक्के शामिल हैं.
Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजनौरा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब खेलते-खेलते बच्चों को एक पुराने जर्जर मकान की कच्ची दीवार से सिक्कों से भरा मटका मिला. बताया जा रहा है कि ये सिक्के 1920 से पहले के हो सकते हैं और इनमें चांदी व कांसे के सिक्के शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में चर्चा का माहौल बन गया.
खेल के दौरान हुआ खुलासा
जानकारी के अनुसार, अजनौरा गांव में कुछ बच्चे एक पुराने और जर्जर मकान के पास खेल रहे थे. खेलते समय उनकी नजर दीवार के पास दबे एक मटके पर पड़ी. उत्सुकतावश बच्चों ने मटके को निकाला और उसमें से सिक्के निकालने लगे. बच्चों का कहना है कि मटके में काफी संख्या में सिक्के थे, जिन्हें देखकर वे हैरान रह गए.
ग्रामीणों की भीड़ और सिक्कों को लेकर खींचतान
खबर जैसे ही फैली, मकान से जुड़े कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि उन्होंने बच्चों से सिक्के छीन लिए। देखते ही देखते वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सिक्कों की संख्या और उनके मूल्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. कुछ लोगों ने इन्हें ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए संभालकर रखने की बात कही.
लंबरदार बाबा का बताया जा रहा मकान
ग्रामीणों के मुताबिक, जिस जर्जर मकान से यह मटका मिला है, वह लंबरदार बाबा का था। बताया जाता है कि लंबरदार बाबा की कोई संतान नहीं थी और उनके परिजन भी लंबे समय से इस मकान में नहीं रहते. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह मटका वर्षों पुराना हो सकता है और किसी जमाने में सुरक्षित रखने के लिए छिपाया गया होगा.
पुलिस ने की शुरुआती बरामदगी
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि गांव वालों से चार सफेद धातु के और चार कांसे के सिक्के बरामद किए गए हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मटके से कुल कितने सिक्के निकले थे.बाकी सिक्कों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.
इतिहास और संख्या पर सस्पेंस बरकरार
सिक्कों की असली संख्या और उनके ऐतिहासिक महत्व को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्के किस दौर के हैं और बाकी सिक्के कहां गए. फिलहाल अजनौरा गांव में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे पुराने जमाने के खजाने से जोड़कर देख रहे हैं.