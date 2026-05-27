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उन्नाव में बिजली संकट पर लगा ब्रेक, DM ने शुरू किया 24/7 कंट्रोल रूम

Unnao News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद, भीषण गर्मी और 'नौतपा' की मार झेल रहे उन्नाव वासियों को बिजली कटौती से बड़ी राहत मिली है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 27, 2026, 11:15 AM IST
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उन्नाव में बिजली संकट पर लगा ब्रेक, DM ने शुरू किया 24/7 कंट्रोल रूम

उन्नाव न्यूज/ज्ञानेंद्र प्रताप:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद, भीषण गर्मी और 'नौतपा' की मार झेल रहे उन्नाव वासियों को बिजली कटौती से बड़ी राहत मिली है. भीषण तापमान के बीच बिजली कटौती से जूझ रही जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्नाव के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रशासन ने जिला मुख्यालय पर एक समर्पित बिजली कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जो चौबीसों घंटे सक्रिय रहकर आम नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करेगा. 

जानें पूरी खबर ? 
इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए DM घनश्याम मीणा ने बताया कि बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की थी.  इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बिजली आपूर्ति में सुधार किया जाए और शिकायतों के समाधान के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए. 

इसी कड़ी में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहां रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी समय आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. DM ने जोर देकर कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता और विभाग के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को खत्म करना है, ताकि लोगों को यह पता रहे कि उनकी शिकायत कहां और कैसे दर्ज करानी है. 

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मिल रहा है सकारात्मक परिणाम
कंट्रोल रूम शुरू होने के बाद से ही जनता से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.  स्थानीय लोगों का मानना है कि पहले बिजली कटौती की सही जानकारी न मिल पाने के कारण काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब कंट्रोल रूम के माध्यम से उन्हें सटीक जानकारी और त्वरित समाधान मिल रहा है.  'नौतपा' के दौरान जब पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तब यह व्यवस्था उन्नाव वासियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है. 

प्रशासन का सख्त रुख
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.  मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप, जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है कि बिजली विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर का सख्ती से पालन हो.  कंट्रोल रूम की स्थापना ने न केवल आम जनता की समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ किया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है.  उन्नाव प्रशासन की यह सक्रियता भीषण गर्मी में राहत देने के साथ-साथ सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है.

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