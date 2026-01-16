Advertisement
कानपुर में थाने से फिल्मी अंदाज में कैदी फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले में एक चोर फिल्मी स्टाइल में थाने से फरार हो गया. पुलिसवालों को जब इसका पता चला तो हड़कंप मच गया. गुजैनी थाने में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:13 PM IST
kanpur news (सांकेतिक फोटो)
Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले में एक चोर फिल्मी स्टाइल में थाने से फरार हो गया. पुलिसवालों को जब इसका पता चला तो हड़कंप मच गया. गुजैनी थाने में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ज्वैलरी चोरी मामले का एक मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर थाने की दीवार लांघकर फरार हो गया. आरोपी के फरार होने की जानकारी पर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस वाले उसके पीछे भागे। मगर तब तक आरोपी भाग चुका था.

लापरवाही पर डीसीपी का एक्शन, तलाश में लगीं पुलिस की टीमें
मामला आला-अफसरों के संज्ञान में आया तो डीसीपी ने फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई हैं. वहीं लापरवाही को लेकर पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी है. डीसीपी ने महिला कांस्टेबल, होमगार्ड और फरार आरोपी पर केस दर्ज किया है. साथ ही महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी ने 14 दिसंबर को जरौली फेस-टू स्थित बालाजी ज्वैलर्स से 3 किलो चांदी चोरी को घटना को अंजाम दिया था.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

