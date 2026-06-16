फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: ताजमहल जैसा घर तो आपने देखा होगा, महलों जैसी कोठियां भी देखी होंगी... लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो बिल्कुल रेलवे के डिब्बे जैसा दिखाई देता हो? एक ऐसा घर, जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठिठक जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह मकान है या फिर कोई ट्रेन का कोच! कानपुर और कासगंज के बीच रेलवे के प्रति एक शख्स का ऐसा जुनून देखने को मिला है, जिसने अपने सपनों के घर को ही रेलगाड़ी में तब्दील कर दिया.