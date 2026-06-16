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ना महल, ना कोठी... इस शख्स ने सपनों का घर बनाया रेलगाड़ी जैसा, देखकर हर कोई रह जाता है दंग

Train Coach Style House: कानपुर और कासगंज के बीच एक रेलवे प्रेमी ने अपने घर को ट्रेन के डिब्बे जैसा डिजाइन किया है. अनोखा आशियाना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 16, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:38 AM IST
ना महल, ना कोठी... इस शख्स ने सपनों का घर बनाया रेलगाड़ी जैसा, देखकर हर कोई रह जाता है दंग
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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