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फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: ताजमहल जैसा घर तो आपने देखा होगा, महलों जैसी कोठियां भी देखी होंगी... लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो बिल्कुल रेलवे के डिब्बे जैसा दिखाई देता हो? एक ऐसा घर, जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठिठक जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर यह मकान है या फिर कोई ट्रेन का कोच! कानपुर और कासगंज के बीच रेलवे के प्रति एक शख्स का ऐसा जुनून देखने को मिला है, जिसने अपने सपनों के घर को ही रेलगाड़ी में तब्दील कर दिया.
देखिए ये नजारा... दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई ट्रेन खड़ी हो. घर के बाहर बाकायदा लिखा है, 'कानपुर से कासगंज' और 'कासगंज से कानपुर'. इतना ही नहीं, इस अनोखे घर की खिड़कियां भी बिल्कुल रेलवे कोच की तरह स्लाइडिंग बनाई गई हैं.
घर के मालिक अश्वनी कुमार का कहना है कि बचपन से ही उन्हें रेलवे से बेहद लगाव रहा है. ट्रेन की सीटी, पटरियों की आवाज और रेल यात्राओं की यादें उनके दिल में इस कदर बसी हैं कि उन्होंने अपने आशियाने को ही रेलगाड़ी का रूप दे दिया.
इस जुनून की एक और दिलचस्प कहानी है. जब छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थीं, तब डिब्बों का रंग लाल हुआ करता था. उस समय उन्होंने अपने पूरे घर को लाल रंग से रंगवा दिया. लेकिन जब ब्रॉड गेज के दौर में ट्रेन के डिब्बों का रंग नीला हुआ तो उन्होंने अपने घर के दरवाजों को भी नीला कर लिया.
अजीबोगरीब मकानों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा. कोई अपने घर को महल का रूप देता है, कोई विदेशी डिजाइनों से सजाता है. लेकिन रेलवे के प्रति ऐसा दीवानापन शायद ही कहीं देखने को मिले, जहां एक व्यक्ति ने न सिर्फ ट्रेन से प्यार किया, बल्कि अपने घर को ही एक चलती-फिरती यादगार रेलगाड़ी में बदल दिया.
रेलवे के प्रति इस अनोखे प्रेम की कहानी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. जो भी इस घर को देखता है, उसकी नजरें कुछ देर के लिए यहीं ठहर जाती हैं.