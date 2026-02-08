UP News: 'राम मंदिर आज भी है बाबरी मस्जिद...' फिर जहरीली हुई मौलाना जर्जिस अंसारी की जुबान; पुराने बयान पर नया बवाल

Maulana Jarjis Ansari Viral News: उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का एक और विवाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेशक ये बयान पुराना है, लेकिन इसने एक नया हंगामा मचा दिया है. वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद ही है और ये कयामत तक मस्जिद रहेगी.

मौलाना का एक और बयान वायरल

मौलाना अंसारी ने ये भी कहा कि मस्जिद छीनने से तुम्हारी (हिंदुओं) नहीं हो जाएगी. उन लोगों (हिंदुओं) ने उस पर कब्जा किया, लेकिन वो हमारे लिए मस्जिद रहेगी. ये पहली बार नहीं है जब मौलाना ने कोई विवादित/भड़काऊ बयान दिया हो, इससे पहले भी उनके कई विवादित/भड़काऊ बयान वायरल हो चुके हैं. जिस पर खूब हंगामा हो चुका है.

मौलाना पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

शनिवार को ही उनका एक भड़काऊ बयान बयान हुआ था, जिसमें मौलाना ने यूपी को मुसलमानों के लिए अनसेफ बताया था. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी कॉम के लोगों से यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल जाने की बात भी कह दी थी. मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षित है. इतना ही नहीं उन्होंने मदरसों, लाउडस्पीकर और धार्मिक नियमों का भी जिक्र किया था.

मौलाना अंसारी के बयान पर बवाल

मौलाना के इस बयान के वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई. यहां तक की प्रदेश के कुछ मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने मौलाना पर संगीन आरोप जड़ दिए थे. यूपी के मुसलमानों ने कहा था कि हम क्यों जाएं पश्चिम बंगाल? हमारे लिए यूपी ही ठीक है. ये सिर्फ फेमस होने के लिए विवादित बयान देते हैं.

महिलाओं पर भी की था विवादित टिप्पणी

मौलाना जर्जिस अंसारी ने 2022 में महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताते हुए कहा था कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को अपने पति की यौन इच्छाओं के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने इस विषय पर विस्तार से बात की थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था.

आपको बता दें, इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी एक इस्लामिक वक्ता हैं और अलग-अलग राज्यों में तकरीरें देते रहते हैं. इससे पहले भी उनके कई बयान विवादों में रह चुके हैं. कुछ मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है.

