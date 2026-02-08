Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3102007
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

UP News: 'राम मंदिर आज भी है बाबरी मस्जिद...' फिर जहरीली हुई मौलाना जर्जिस अंसारी की जुबान; पुराने बयान पर नया बवाल

Maulana Jarjis Ansari Viral News: यूपी के मौलाना जर्जिस एंसारी का एक और पुराना बयान सामने आया है. उनका यह बयान राम मंदिर को लेकर है. मौलाना ने कहा कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद है, कयामत तक ये मस्जिद ही रहेगी.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maulana Jarjis Ansari
Maulana Jarjis Ansari

Maulana Jarjis Ansari Viral News: उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का एक और विवाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेशक ये बयान पुराना है, लेकिन इसने एक नया हंगामा मचा दिया है. वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद ही है और ये कयामत तक मस्जिद रहेगी.

मौलाना का एक और बयान वायरल
मौलाना अंसारी ने ये भी कहा कि मस्जिद छीनने से तुम्हारी (हिंदुओं) नहीं हो जाएगी. उन लोगों (हिंदुओं) ने उस पर कब्जा किया, लेकिन वो हमारे लिए मस्जिद रहेगी. ये पहली बार नहीं है जब मौलाना ने कोई विवादित/भड़काऊ बयान दिया हो, इससे पहले भी उनके कई विवादित/भड़काऊ बयान वायरल हो चुके हैं. जिस पर खूब हंगामा हो चुका है.

मौलाना पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान
शनिवार को ही उनका एक भड़काऊ बयान बयान हुआ था, जिसमें मौलाना ने यूपी को मुसलमानों के लिए अनसेफ बताया था. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी कॉम के लोगों से यूपी छोड़कर पश्चिम बंगाल जाने की बात भी कह दी थी. मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षित है. इतना ही नहीं उन्होंने मदरसों, लाउडस्पीकर और धार्मिक नियमों का भी जिक्र किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना अंसारी के बयान पर बवाल
मौलाना के इस बयान के वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई. यहां तक की प्रदेश के कुछ मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने मौलाना पर संगीन आरोप जड़ दिए थे. यूपी के मुसलमानों ने कहा था कि हम क्यों जाएं पश्चिम बंगाल? हमारे लिए यूपी ही ठीक है. ये सिर्फ फेमस होने के लिए विवादित बयान देते हैं.

महिलाओं पर भी की था विवादित टिप्पणी
मौलाना जर्जिस अंसारी ने 2022 में महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताते हुए कहा था कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को अपने पति की यौन इच्छाओं के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने इस विषय पर विस्तार से बात की थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था.

आपको बता दें, इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी एक इस्लामिक वक्ता हैं और अलग-अलग राज्यों में तकरीरें देते रहते हैं. इससे पहले भी उनके कई बयान विवादों में रह चुके हैं. कुछ मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है.  

यह भी पढ़िए: 'यूपी में मुसलमानों की हालत खराब...', मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपनी कॉम को दी बंगाल में बसने की सलाह; आया नया तूफान

TAGS

Ayodhya Ram mandirBabri Masjidmaulana jarjis ansaricontroversial speech viral

Trending news

Lucknow Poster War
हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे...मस्जिद को लेकर लखनऊ में जगह-जगह लगे पोस्टर
Ankita Bhandari justice
देहरादून में ‘VIP कौन? महापंचायत’!अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जुटेंगे कई दल
Meerut drug raid
मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में सुबह कोहरा...दिन में धूप, पहाड़ से मैदान तक आज मौसम हुआ सुहावना
up breaking news
UP Breaking News Live: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, सत्र को सुचारु रुप से चलाने पर होगी चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi latest news
काशी का रहस्यमयी कुआं, परछाई से बताता 'मौत की तारीख', चंद्रदेव से जुड़ी है मान्यता
UP Police Computer Operator Bharti 2023
यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती रिजल्ट: 930 अभ्यर्थियों का हुआ सिलेक्शन
Rampur News
Rampur News: आतंकी फैजान के निशाने पर थे 7 लोग, गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में बदला मिजाज, बारिश–कोहरे के बाद धूप की वापसी,तेज हवाओं संग ठंड हुई नरम
Ayodhya Weather
अयोध्या में गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, जानिए कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम