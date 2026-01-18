स्मार्टफोन नहीं तो इलाज नहीं! लोहिया अस्पताल में एक्स-रे रिपोर्ट बनी गरीबों की मुश्किल

फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में इलाज से पहले अब एक नया सवाल मरीजों के सामने खड़ा हो रहा है. क्या आपके पास स्मार्टफोन है? अगर जवाब “नहीं” है, तो फ्रैक्चर की जांच के बाद भी एक्स-रे रिपोर्ट हाथ में नहीं आएगी.जिले के एकमात्र सरकारी अस्पताल में एक्स-रे तो हो रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही उपलब्ध कराई जा रही है.

जानें पूरी बात ?

दरअसल यह मामला राम मनोहर लोहिया अस्पताल का हैं यहां पर एक्स-रे की पुरानी फिल्म व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है. अब मरीजों को एक क्यूआर कोड दिया जाता है, जिसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से स्कैन करने पर ही रिपोर्ट डाउनलोड होती है. लेकिन ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग के कई मरीजों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं. ऐसे में एक्स-रे कराने के बावजूद वे रिपोर्ट के बिना ही अस्पताल से लौटने को मजबूर हैं.

अस्पताल पहुंचे कई मरीजों का कहना है ?

पहले कम से कम एक्स-रे की फिल्म हाथ में मिल जाती थी, जिसे दिखाकर इलाज आगे बढ़ जाता था. अब डिजिटल सिस्टम के कारण इलाज में देरी हो रही है. कुछ मरीजों को मजबूरी में बाहर की दुकानों पर जाकर पैसे देकर रिपोर्ट निकलवानी पड़ रही है, तो कुछ बिना इलाज ही घर लौट रहे हैं.

एक्स-रे टेक्नीशियन क्या कहते है ?

इस मामले में एक्स-रे टेक्नीशियन विकास कुमार तिवारी का कहना है, “हम डिजिटल इंडिया के तहत काम कर रहे हैं. पुरानी फिल्में अब उपलब्ध नहीं हैं. पूरी प्रक्रिया डिजिटल है. एक्स-रे रिपोर्ट क्यूआर कोड में सेव होती है, जिसे स्मार्टफोन से स्कैन करने पर हाई क्वालिटी इमेज मिल जाती है.”हालांकि यह जवाब तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है.

जिनके पास स्मार्टफोन नहीं उनका इलाज नहीं

जानकारों के मुताबिक जिले में आज भी बड़ी आबादी ऐसी है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है. खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के लोग अब भी फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में पूरी तरह “पेपरलेस” व्यवस्था उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से दूर कर रही है.डिजिटल एक्स-रे मशीनें कम रेडिएशन और तेज रिजल्ट जैसी सुविधाएं जरूर देती हैं, लेकिन जब रिपोर्ट मरीज तक पहुंचे ही नहीं, तो तकनीक का फायदा अधूरा रह जाता है. सवाल यह है कि क्या डिजिटल सुविधा के साथ-साथ प्रिंटआउट या हेल्प डेस्क की व्यवस्था नहीं हो सकती?

