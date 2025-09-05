Kanpur News: सड़क पर 20 सेकेंड तड़पने के बाद रिटायर्ड मैनेजर की पत्नी की मौत, बीमार मां को देखने आई थी मायके
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2909709
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: सड़क पर 20 सेकेंड तड़पने के बाद रिटायर्ड मैनेजर की पत्नी की मौत, बीमार मां को देखने आई थी मायके

Kanpur News: यूपी के कानपुर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रिटायर्ड  की पत्नी ने छत से कूद कर अपनी जान दे दी. जो बीते 30 अगस्त को गोविंद नगर की रहने वाली बीमार मां कैलाश रानी अरोड़ा देखने के लिए आई थी।

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

प्रवीन पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी ने दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दे दी.  वह 4 दिन पहले बीमार मां को देखने मायके आई थी. गुरुवार दोपहर को महिला छत पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी. करीब 20 सेकेंड तक वह सड़क पर पड़ी तड़पती रही. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला सड़क पर तड़पती दिखाई दे रही है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

कहां का है पूरा मामला
ये पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है. जिस वक्त महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की उस समय घर पर बीमार मां के अलावा कोई नहीं था. मृतका की छोटी बहन और भाभी मार्केट गए थे और भाई दुकान पर गया था. महिला 20 सेकेड तक सड़क पर तड़पती रही.  

सड़क पर तड़पती रही महिला
घटना की जानकारी परिवार वालों को उस समय हुई जब बहन और भाभी बाजार से लौटकर वापस आए.  उन्होंने अपने घर सामने भीड़ को इकट्ठा देखा.  इस हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया. पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भिजवाया.  पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और घटनास्थल के आसपास के CCTV को पुलिस ने कब्जे में ले लिया. पुलिस सुसाइड की वजहें तलाश कर रही है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की बेटी विदेश में है और बेटा नोएडा में रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Kanpur Video: रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी दूसरी मंजिल से कूदी, 20 सेकेंड तड़पने के बाद दम तोड़ा

Deoria Accident: देवरिया में बड़ा सड़क हादसा, रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, तीन की मौत, एक गंभीर

 

TAGS

Kanpur News

Trending news

jaunpur news
जौनपुर में मजदूर पर 4.42 करोड़ रुपये का GST बकाया? नोटिस मिलते ही रह गया भौचक्का
Kanpur News
20 सेकेंड तड़पने के बाद रि. मैनेजर की पत्नी की मौत, बीमार मां को देखने आई थी मायके
Maharajganj News
1 दिन में 10 जगह दिखे कोबरा-धामिन समेत कई विषैले सांप, गले में अटकी लोगों की सांसें
Deoria news
देवरिया में सड़क पर रील बनाने के चक्कर में ट्रक से जा भिड़ी बाइक, 3 की मौत, एक गंभीर
Accident in Aligarh
OMG ये कैसा हादसा? ATM से पैसा निकालते वक्त बीएससी छात्रा को लगा करंट, लगे ये आरोप
Bhutan Pm Ayodhya Visit
रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रेड कार्पेट के साथ स्वागत
Blood donor
रिश्ता नहीं,फिर भी सैंकड़ों की बचाई जान, इस रक्त वीर ने रक्तदान कर बनाया नया रिकॉर्ड
Lucknow news
विवादित बयान पर फंसे मंत्री ओपी राजभर, ABVP ने भेजा लीगल नोटिस, माफी मांगने को कहा
human trafficking
Prayagraj News:बाल तस्करी मामले में बड़ा एक्शन, ठेकेदार और उसके साथियों के खिलाफ FIR
gonda news
गोंडा में टैंकर ट्रेन से टकराने की खबर से हड़कंप, पहुंचे रेलवे अधिकारी,फिर जो हुआ...
;