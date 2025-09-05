Kanpur News: सड़क पर 20 सेकेंड तड़पने के बाद रिटायर्ड मैनेजर की पत्नी की मौत, बीमार मां को देखने आई थी मायके

प्रवीन पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रिटायर्ड बैंक मैनेजर की पत्नी ने दो मंजिला मकान की छत से कूदकर जान दे दी. वह 4 दिन पहले बीमार मां को देखने मायके आई थी. गुरुवार दोपहर को महिला छत पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी. करीब 20 सेकेंड तक वह सड़क पर पड़ी तड़पती रही. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला सड़क पर तड़पती दिखाई दे रही है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

कहां का है पूरा मामला

ये पूरा मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है. जिस वक्त महिला ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की उस समय घर पर बीमार मां के अलावा कोई नहीं था. मृतका की छोटी बहन और भाभी मार्केट गए थे और भाई दुकान पर गया था. महिला 20 सेकेड तक सड़क पर तड़पती रही.

सड़क पर तड़पती रही महिला

घटना की जानकारी परिवार वालों को उस समय हुई जब बहन और भाभी बाजार से लौटकर वापस आए. उन्होंने अपने घर सामने भीड़ को इकट्ठा देखा. इस हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया. पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भिजवाया. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और घटनास्थल के आसपास के CCTV को पुलिस ने कब्जे में ले लिया. पुलिस सुसाइड की वजहें तलाश कर रही है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की बेटी विदेश में है और बेटा नोएडा में रहता है.

