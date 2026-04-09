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मेरा बाप दारोगा है... रिटायर पुलिसकर्मी के बेटे की गुंडागर्दी, दुकानदार पर चढ़ा दी कार, सड़क पर घसीटा

Kanpur News: कानपुर में एक रिटायर दारोगा के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली है. एक दुकानदार पर पहले कार चढ़ा दी. इसके बाद बोनट पर फंसे दुकानदार को 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 09, 2026, 08:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Kanpur News: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में सत्ता और खाकी के रसूख में अंधे एक रिटायर्ड दारोगा के बेटे ने इंसानियत को तार-तार कर दिया. मामला सजारी इलाके का है, जहां 4 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे नशे में धुत रोहित उर्फ मोहित नाम के युवक ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से फास्‍ट फूड दुकानदार ध्रुमित पांडेय को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद कार की बोनट पर फंसे ध्रुमित को 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा. अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. 

50 मीटर तक सड़क पर घसीटा
चश्मदीदों और पीड़ित के भाई मनीष के मुताबिक, आरोपी करीब 10 मिनट तक लगातार हॉर्न बजाकर बदतमीजी कर रहा था और विरोध करने पर उसने बाप के दरोगा होने की धमकी देते हुए जानबूझकर कार ध्रुमित पर चढ़ा दी. हद तो तब हो गई जब आरोपी ने टक्कर के बाद गाड़ी नहीं रोकी और बोनट पर फंसे ध्रुमित को बेरहमी से 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. 

ध्रुमित का पैर टूटा
इस जानलेवा हमले में ध्रुमित का पैर बुरी तरह टूट चुका है और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं. इसके चलते वे लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे. वहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि वीडियो सबूत और गाड़ी नंबर होने के बावजूद रसूख के दबाव में FIR दर्ज करने में टालमटोल की गई और वक्त पर एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई. 

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस 
सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी अभिषेक कुमार पांडेय ने बताया कि 4 अप्रैल 2026 की रात्रि की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक कार चालक द्वारा वाहन आगे-पीछे करते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारते हुए देखा गया है. ACP चकेरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के​ लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : इटावा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, आबकारी निरीक्षक फरार

 

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