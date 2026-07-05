रिटायर IAS के बेटे ने गर्लफ्रेंड को बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, शादी से इनकार करने खोया आपा

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बिठूर थाना क्षेत्र में एक रिटायर आईएएस अफसर के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पीटकर लहूलुहान कर दिया. आरोप है कि गर्लफ्रेंड ने शादी से इनकार किया तो रिटायर आईएएस अफसर का बेटा आग बबूला हो गया. पहले अपनी गर्लफ्रेंड कार से नीचे घसीटा, उसके बाद लात—घूंसों से पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद बीच रास्ते में उसपर ईंट से वार कर घायल कर दिया.
ब्रह्मघाट घूमने गया था आरोपी
जानकारी के मुताबिक, कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर रिटायर्ड IAS के बेटे देवाशीष निगम ने चलती कार में गर्लफ्रेंड से मारपीट की. उसके सिर और चेहरे पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए. बीच सड़क कार से घसीटकर जमकर लात-घूसों से पिटाई कर लहूलुहान कर दिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि देवाशीष शनिवार शाम 7 बजे युवती के साथ अपनी अमेज कार से बिठूर के ब्रह्मघाट घूमने जा रहे थे. रास्ते में मॉडल डेयरी के सामने रेलवे ट्रैक की सर्विस लेन पर देवाशीष ने मारपीट शुरू कर दी.
राहगीरों ने देवाशीष की पिटाई कर दी
पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. राहगीरों ने देवाशीष की पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बताया गया कि युवती IIT कानपुर में काम करती है. उसका आरोप है कि देवाशीष उस पर शादी का दबाव बना रहा था. मना करने पर वह भड़क गया.