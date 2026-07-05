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रिटायर IAS के बेटे ने गर्लफ्रेंड को बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, शादी से इनकार करने खोया आपा

Kanpur news: कानपुर में रिटायर आईएएस अफसर का रसूख देखने को मिला है. बीच सड़क अपनी गर्लफ्रेंड को लात घूंसों से पिटाई कर घायल कर दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:29 PM IST
रिटायर IAS के बेटे ने गर्लफ्रेंड को बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, शादी से इनकार करने खोया आपा
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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