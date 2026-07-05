रिटायर IAS के बेटे ने गर्लफ्रेंड को बीच सड़क लात-घूंसों से पीटा, शादी से इनकार करने खोया आपा

ब्रह्मघाट घूमने गया था आरोपी

जानकारी के मुताबिक, कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर रिटायर्ड IAS के बेटे देवाशीष निगम ने चलती कार में गर्लफ्रेंड से मारपीट की. उसके सिर और चेहरे पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए. बीच सड़क कार से घसीटकर जमकर लात-घूसों से पिटाई कर लहूलुहान कर दिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि देवाशीष शनिवार शाम 7 बजे युवती के साथ अपनी अमेज कार से बिठूर के ब्रह्मघाट घूमने जा रहे थे. रास्ते में मॉडल डेयरी के सामने रेलवे ट्रैक की सर्विस लेन पर देवाशीष ने मारपीट शुरू कर दी.