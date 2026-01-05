कानपुर में 'रहस्यमयी मौत'... बंद कमरे में मिला रिटायर्ड इंस्पेक्टर का शव, पुलिस ने तोड़ा दरवाजा

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर का शव घर के अंदर बेड पर पड़ा मिला है. बेटे का फोन न उठाने पर घटना की जानकारी हुई, मृतक की बेटी ने फोनकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग का शव बेड पर पड़ा हुआ था. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घर से साक्ष्य जुटाए हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना घाटमपुर थाना क्षेत्र के बसंत विहार मोहल्ला निवासी जगत नारायण अवस्थी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे. जो शाहजहांपुर से रिटायर्ड हुए थे, वो अपनी साली उमा के साथ घाटमपुर स्थित मकान में रहते थे. साली उमा तीर्थ यात्रा करने के लिए 26 तारीख को द्वारका के लिए निकल गई थी.इसके चलते वह घर पर अकेले थे.मृतक के बेटे रविन्द्र अवस्थी ने पुलिस से बात की.

जानें इंस्पेक्टर के बेटे ने क्या कहां

आज सुबह जब उन्होंने फोन किया तो पिता का फोन नहीं उठा सके. अनहोनी के चलते पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पहुंचकर पड़ोसियों और परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए थे. रिटायर्ड इंस्पेक्टर का शव कमरे के अंदर बेड पर पड़ा मिला है. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानें पूरी बात बेटे के बयान से

मृतक के बेटे रविन्द्र अवस्थी ने बताया के उनके पिता जगत नारायण अवस्थी से फोनपर बात हुई थी, तो उन्होंने मौसी के तीर्थ यात्रा में जाने की बात कही थी. जिसपर बेटे ने उन्हें कानपुर घर पर आने को कहा, तो उन्होंने उससे कहा कि ठंड काफी है, मैंने यहां पर खाने का इंतजाम कर लिया है.तुम परेशान मत हो, रविवार को घूम जाना आकर. इसके बाद आज सुबह जब उन्होंने फोन किया तो पिता का फोन नहीं उठा. जिसपर उन्होंने अपने साले अनुज को घर पर भेजा।तो अनुज ने उन्हें बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है, और पापा की बाइक भी घर पर खड़ी है.

