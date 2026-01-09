Advertisement
कानपुर में बंद कमरे में मिला रिटायर्ड जेई का शव, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला, 15 दिन से स्विच ऑफ था फोन

Kanpur News: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड जेई का शव उनके उनके के घर मे मिला .शव से बदबू आ रही .इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा कि उनकी मौत के कई घंटे बीत चुके हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:53 PM IST
kanpur news
Kanpur News (प्रवीण पांडेय): कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड जेई का शव उनके उनके के घर मे मिला .शव से बदबू आ रही .इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा कि उनकी मौत के कई घंटे बीत चुके हैं. मृतक पत्नी और दो बेटियों से अलग रहते थे. पिछले 15 दिनों से उनका मोबाइल फोन बंद था. परिवार के लोग जब उनसे मिलने पहुँचे तो दरवाजा बंद देखा. अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी. 

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव
जानकारी मिलने पर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो बेड पर शव पड़ा मिला.शव पूरी तरह गल चुका था. छोटे भाई और बहन ने पुलिस को बताया कि उनसे 15 दिन पहले आखिरी बार बात हुई. इसके बाद से मोबाइल बंद जा रहा था. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शव और आसपास की जगह की जांच की. पुलिस ने उनकी पत्नी और बेटियों को फोन किया है. लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है.

सिंचाई विभाग में थे जेई, 2022 में हुए रिटायर
कानपुर आर्यनगर के रहने वाले 62 साल जेई विजय कुमार घोष सिंचाई विभाग में जेई थे. 2022 में वह अपने पद से रिटायर हुए. इसके बाद वह जाजमऊ स्थित आदर्श नगर इलाके में रहने लगे. उनकी पत्नी पूर्णिमा 2023 में दोनों बेटियों को लेकर बनारस अपने मायके में रहने लगीं. तब से विजय घोष यहां अकेले ही रहते थे. यहां उनके छोटे भाई और बहन दूसरे इलाके में रहते हैं. वह लोग फोन पर अक्सर बात करके एक-दूसरे का हाल चाल लेते थे. 

क्या बोली मृतक की छोटी बहन?
इधर पिछले करीब 15 दिनों से बात नहीं हो सकी थी. जाजमऊ के जेके कॉलोनी की रहने वाली मृतक की छोटी बहन कल्पना घोष ने पुलिस को बताया कि वह 10 से 15 दिन में एक बार घर जाकर हालचल लेती थीं. 25 दिसंबर से बड़े भाई विजय का फोन बंद बता रहा है. जब घर के बाहर से गुजरते थे तो घर में ताला लटकता दिखता था. इससे अनुमान होता था कि बड़े भाई विजय कहीं घूमने निकले होंगे.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
तभी अचानक घर के बाहर खड़े होने पर अंदर से दुर्गंध आ रही थी. इसकी जानकारी 112 पर कॉल करके दिया. पुलिस की मदद से जब अंदर पहुंचे तो बेड पर शव पड़ा था. विजय घोष के छोटे भाई रमाकांत घोष ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि भाई को नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए कॉल किया था. उनका नंबर बंद बता रहा था. इस बीच लगातार कॉल की लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था. गुरुवार को बहन कल्पना के साथ पहुंचे तो अंदर से ताला बंद था. पुलिस की मदद से अंदर पहुंचे तो बेड पर उनका शव पड़ा था. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Kanpur News

