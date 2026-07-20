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कानपुर देहात में डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, जिंदा जलने से दो लोगों की मौत

Kanpur Dehat News : कानपुर देहात और गाजियाबाद जिलों में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं. इन दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ कानपुर देहात में भीषण आग ने दो लोगों की जिंदगी निगल ली, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में एक शराबी कार चालक की रफ्तार ने कई बेकसूरों को अस्पताल पहुंचा दिया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST
कानपुर देहात में डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, जिंदा जलने से दो लोगों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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