कानपुर देहात में डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, जिंदा जलने से दो लोगों की मौत

7 घायल, बच्चा गंभीर

दूसरी घटना गाजियाबाद के मेरठ रोड की है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ एक सफेद रंग का स्विफ्ट कार चालक सड़क पर काल बनकर दौड़ा. कार चला रहा 22 वर्षीय युवक अंकुर, जो कि निवाड़ी का रहने वाला था, पूरी तरह शराब के नशे में धुत था. अंकुर ने सबसे पहले मेरठ रोड पर एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी. जब वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने कार रोकने के बजाय और तेज भगाना शुरू कर दिया. इसके बाद उसने कई किलोमीटर आगे जाकर निवाड़ी इलाके में कई अन्य वाहनों को भी चपेट में ले लिया.