कानपुर देहात में डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी कार, जिंदा जलने से दो लोगों की मौत

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कानपुर देहात न्यूज/आलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और गाजियाबाद जिलों में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं. इन दोनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ कानपुर देहात में भीषण आग ने दो लोगों की जिंदगी निगल ली, तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में एक शराबी कार चालक की रफ्तार ने कई बेकसूरों को अस्पताल पहुंचा दिया.
दो लोग जिंदा जले
कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंगीसापुर में कानपुर-इटावा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. देर रात एक दिल्ली नंबर की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में कार में भीषण आग लग गई.
देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिससे अंदर बैठे दो लोग बाहर नहीं निकल पाए और दोनों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इसके बाद दोनों जले हुए शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पहचान की कोशिश में जुटी पुलिस
हादसे का शिकार हुई कार के नंबर और चालकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस जब कार मालिक तक पहुंची, तो उसने बताया कि वह यह वाहन बिहार के किसी व्यक्ति को बेच चुका था. फिलहाल, पुलिस मोबाइल नंबरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए मृतकों की पहचान करने में जुटी है और हादसे के असली कारणों की जांच कर रही है.
7 घायल, बच्चा गंभीर
दूसरी घटना गाजियाबाद के मेरठ रोड की है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ एक सफेद रंग का स्विफ्ट कार चालक सड़क पर काल बनकर दौड़ा. कार चला रहा 22 वर्षीय युवक अंकुर, जो कि निवाड़ी का रहने वाला था, पूरी तरह शराब के नशे में धुत था. अंकुर ने सबसे पहले मेरठ रोड पर एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी. जब वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने कार रोकने के बजाय और तेज भगाना शुरू कर दिया. इसके बाद उसने कई किलोमीटर आगे जाकर निवाड़ी इलाके में कई अन्य वाहनों को भी चपेट में ले लिया.
गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पीटा, गाड़ी तोड़ी
इस लापरवाह ड्राइविंग के कारण कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें धौलड़ी गांव के रहने वाले एक बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
लगातार वाहनों को टक्कर मारते देख गुस्साई पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने किसी तरह कार को घेरकर आरोपी अंकुर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने उसकी कार में भी तोड़फोड़ की. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले आई.
जांच में सामने आया है कि आरोपी अंकुर के पिता बिजली विभाग में कार्यरत हैं. पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है, और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.