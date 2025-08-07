Roof Collapse in Auraiya: सोते समय भरभरा कर गिरी कच्चे मकान की छत, मलबे में दबकर दादी और दो नातिन की दर्दनाक मौत

Roof Collapse in Auraiya: औरैया कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव में कमरे की कच्ची छत ढहने से अंदर सो रहे तीन लोग मलबे में दबे गए. ये हादसा रात को सोते समय हुआ.
गौरव श्रीवास्तव/औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जैतापुर गांव में एक कच्चे मकान की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबकर एक वृद्ध महिला समेत उसकी दो मासूम नातिनों की मौत हो गई. घर में तीन मौते के बाद कोहराम मच गया है. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और दमकलकर्मियों कर्मियों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. पुलिस और दमकल टीम ने रेस्क्यू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
कैसे हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि घर के कच्चे कमरे में दादी अपनी दो मासूम नातिनों के साथ सो रही थी. सोते समय कच्चे मकान की छत उनके ऊपर गिर गई. घटना में 11 वर्षीय मुस्कान और 9 वर्षीय ईशानी के साथ उनकी 70 वर्षीय दादी रामवती की मौत हो गई. 2 मासूम बच्चियों और बूढ़ी महिला की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया,जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव का मामला.
