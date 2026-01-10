'मेरे साथ चलो, वरना…' प्यार की जिद में हैवान बना प्रेमी, शादीशुदा प्रेमिका का बच्चा ले भागा

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब अपहरण के आरोपी की सूचना पर विक्रमशिला एक्सप्रेस को रोका गया रात करीब 8:10 बजे ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पूरे ट्रेन को घेर लिया और हर कोच की सघन तलाशी शुरू की.

आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसएन पाटीदार के अनुसार, तलाशी के दौरान पीछे के कोच में आरोपी एक मासूम बच्चे के साथ बैठा मिला. आरपीएफ को देखते ही वह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले से उपलब्ध फोटो के आधार पर टीम ने उसकी पहचान कर ली और मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पूछताछ में पहले आरोपी टालमटोल करता रहा, लेकिन जब उसे बताया गया कि उसके खिलाफ दिल्ली में अपहरण की एफआईआर दर्ज है, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे की मां आरोपी की प्रेमिका थी. बता दें कि आरोपी हेमंत शादीशुदा प्रेमिका से मिलने शुक्रवार को बिहार से दिल्ली गया हुआ था.

इस दौरान उसके अपनी शादीशुदा प्रेमिका से कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो उसने जाने से माना कर दिया जिसके बाद हेमंत गुस्सा हो गया. फिर कुछ देर बाद उसके बच्चे को खिलौना दिलाने के बहाने उससे ले लिया और उसको चमका देकर विक्रमशिला एक्सप्रेस से भाग निकला. ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे की उम्र करीब एक साल की है.

मानवीय चेहरा बनी आरपीएफ की महिला कॉन्स्टेबल

भीड़भाड़ और पूछताछ के दौरान बच्चा अचानक रोने लगा. इस दौरान आरपीएफ की महिला कॉन्स्टेबल ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए बच्चे को सीने से लगाकर घंटों तक बहलाया. उसके लिए दूध की बोतल मंगवाई, दूध पिलाया और डायपर तक बदला. बाद में हीटर की गर्मी मिलने पर बच्चा महिला कॉन्स्टेबल की गोद में ही सो गया, तब जाकर आरपीएफ टीम ने राहत की सांस ली.

मां को सौंपा गया बच्चा, आरोपी जाएगा जेल

बच्चे की सकुशल बरामदगी की सूचना मिलते ही उसकी मां, परिजन और दिल्ली पुलिस कानपुर पहुंची. शनिवार सुबह आरपीएफ ने बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया. वहीं, आरोपी हेमंत को शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है.

