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फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति का तीखा वार; ‘लोकतंत्र खतरे में’, ममता बनर्जी पर इशारों में बड़ा हमला

Fatehpur News: फतेहपुर पहुंचीं साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से सियासी हलचल तेज कर दी. पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई और इशारों-इशारों में ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:08 PM IST
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फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति का तीखा वार; ‘लोकतंत्र खतरे में’, ममता बनर्जी पर इशारों में बड़ा हमला

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचीं साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से सियासी हलचल तेज कर दी. पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चिंता जताई और इशारों-इशारों में ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

चुनावी माहौल पर जताई चिंता
साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में लगे लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. इस पर उन्होंने गहरा खेद भी व्यक्त किया.

प्रजातांत्रिक हत्याओं का दौर
अपने बयान में उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में “प्रजातांत्रिक हत्याओं का दौर” चल रहा है, जो किसी भी राज्य या देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और चुनाव पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ संपन्न होने चाहिए.

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हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश
साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ कहा कि चुनाव में लगे लोगों पर हमला करना बिल्कुल भी उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और चुनाव लड़ने का अधिकार है. हिंसा और डर का माहौल बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है.

जनता के फैसले का सम्मान जरूरी
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में हार-जीत का फैसला जनता करती है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों को जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने अपील की कि सभी पार्टियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लें.

सियासी बयान से बढ़ी हलचल
साध्वी निरंजन ज्योति के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. उनके इस बयान को पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.

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