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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां निर्माणाधीन मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे एक साधु की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू कर दी गई.
कौन था मृतक साधु
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मिलन सिंह रघुवंशी उर्फ बाबा मिलन दास (45) के रूप में हुई है. वह बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घूरे टोला मोहल्ले के निवासी थे और अपने घर के पास बन रहे मंदिर में नियमित रूप से पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे. स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा मिलन दास क्षेत्र में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे.
हमले में घायल साधु ने मौके पर ही दम तोड़ा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब एक बजे एक अज्ञात युवक मंदिर परिसर में पहुंचा. कुछ ही देर बाद उसने साधु पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल हुए साधु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया.
घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर परिसर के बाहर एकत्र हो गए. परिजनों ने एक अज्ञात युवक पर हत्या का आरोप लगाया है और दोषी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
पुलिस और फोरेंसिक टीम जुटी जांच में
घटना की सूचना मिलते ही बांगरमऊ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर नमूने जुटाए. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.
हत्या के कारणों की तलाश
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है.
कोतवाली प्रभारी अखिलेश ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया गया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है.