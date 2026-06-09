Add Zee Business As A Preferred Source
App

उन्नाव में धारदार हथियार से दिनदहाड़े साधु की हत्या, पूजा-अर्चना करते वक्त हमला, इलाके में सनसनी

Unnao Saint Murder: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पूजा-अर्चना करते वक्त एक साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written ByGyanendra PratapEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 09, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:26 PM IST
उन्नाव में धारदार हथियार से दिनदहाड़े साधु की हत्या, पूजा-अर्चना करते वक्त हमला, इलाके में सनसनी

About the Author

Gyanendra Pratap

Gyanendra Pratap

ज्ञानेंद्र प्रताप ज़ी न्यूज़ में उन्नाव के संवाददाता हैं. उन्हें पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले वह आज अखबार और हिंदुस्तान अखबार में प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टर के रूप में करीब आठ वर्षों तक कार्य कर चुके हैं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने कानपुर के बांस मंडी अग्निकांड, महाकुंभ की 45 दिनों से अधिक की कवरेज और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चित घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी उन्हें मीडिया छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कई बार आमंत्रित कर चुकी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उन्नाव में धारदार हथियार से दिनदहाड़े साधु की हत्या, पूजा-अर्चना करते वक्त हमला
Latest unnao News30 min ago
2
Varanasi Accident1 hr ago
3
Uttar Pradesh news2 hrs ago
4
prayagraj news2 hrs ago
5
prayagraj news2 hrs ago