सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय

Sakat Chauth 2026 Chand Nikalne ka samay: संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ का व्रत आज यानी 6 जनवरी मंगलवार को है. हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जल उपवास रखकर कामना करती हैं. व्रत के दौरान कथा का पाठ होता है और विधि-विधान से गणेश भगवान की पूजा की जाती है. रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है. आइए जानते हैं कानपुर में चांद निकलने का समय क्या है.

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ का व्रत कब?

हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी (सकट चौथ) का व्रत रखा जाता है. इसे तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है. चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें पूरे साल की चतुर्थी का फल मिलता है. इस साल सकट चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी को मनाया जाएगा.

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर चांद की पूजा

धर्म शास्त्रों में चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना गया है. मान्यता है कि सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. महिलाओं को चांदी के बर्तन में पानी के साथ थोड़ा दूध मिलाकर चांद को अर्घ्य देना चाहिए. मान्यता अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे सभी नकारात्मक विचार और दुर्भावना से छुटकारा मिलता है. यही वजह है कि सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ पूजा की जाती है.

Sakat Chauth 2026: कानपुर में कब निकलेगा चांद? (Kanpur me Chand Nikalne ka samay)

माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि या संकष्टी चतुर्थी (सकट चौथ) का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026, मंगलवार को है. आज चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 35 बजे के आसपास रहेगा.

संकट चौथ शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5.26 से 6.21 बजे तक रहेगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 7.15 से दोपहर 12.17 तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12.06 से 12.48 बजे तक रहेगा.

विजय मुहूर्त - दोपहर 2.11 मिनट से 2.53 तक

गोधूली मुहूर्त - शाम 5.36 से 6.04 बजे तक

सकट चौथ पूजा विधि

- सूरज निकलने से पहले उठें. स्नान कर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें.

- पूजा स्थान को गंगाजल से स्वच्छ कर भगवान गणेश की वंदना के साथ दैनिक पूजा करें.

- दाएं हाथ में जल लेकर उसमें सिक्का, पूजा की सुपारी, अक्षत और फूल लें और व्रत का संकल्प लें.

- भगवान गणेश का षोडशोपचार कर पूजन करें. गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं और भोग लगाएं.

- श्री गणेश को तिल से बनी चीज या तिल के लड्डू का भोग लगाएं. पूजा के दौरान ॐ गं गणपतये नमः: मंत्र का जाप करें.

- गणेश चालीसा का पाठ करें. आखिर में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें. रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण करें.

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. Zeeupuk इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है. इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है.