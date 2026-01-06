Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3065304
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

सकट चौथ पर कब निकलेगा चांद? जान लीजिए कानपुर में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय

Sakat Chauth 2026 Chand Nikalne ka samay: संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ का व्रत आज यानी 6 जनवरी मंगलवार को है.रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है. आइए जानते हैं कानपुर में चांद निकलने का समय क्या है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sakat Chauth 2026
Sakat Chauth 2026

Sakat Chauth 2026 Chand Nikalne ka samay: संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ का व्रत आज यानी 6 जनवरी मंगलवार को है. हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जल उपवास रखकर कामना करती हैं. व्रत के दौरान कथा का पाठ होता है और विधि-विधान से गणेश भगवान की पूजा की जाती है. रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है. आइए जानते हैं कानपुर में चांद निकलने का समय क्या है.

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ का व्रत कब?
हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी (सकट चौथ) का व्रत रखा जाता है. इसे तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है. चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना गया है. ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन का व्रत रखते हैं उन्हें पूरे साल की चतुर्थी का फल मिलता है. इस साल सकट चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी को मनाया जाएगा. 

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर चांद की पूजा
धर्म शास्त्रों में चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना गया है. मान्यता है कि सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. महिलाओं को चांदी के बर्तन में पानी के साथ थोड़ा दूध मिलाकर चांद को अर्घ्य देना चाहिए. मान्यता अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे सभी नकारात्मक विचार और दुर्भावना से छुटकारा मिलता है. यही वजह है कि सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के साथ पूजा की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Sakat Chauth 2026: कानपुर में कब निकलेगा चांद? (Kanpur me Chand Nikalne ka samay)
माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि या संकष्टी चतुर्थी (सकट चौथ) का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026, मंगलवार को है. आज चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 35 बजे के आसपास रहेगा. 

संकट चौथ शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5.26 से 6.21 बजे तक रहेगा.
सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 7.15 से दोपहर 12.17 तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12.06 से 12.48 बजे तक रहेगा.
विजय मुहूर्त -  दोपहर 2.11 मिनट से 2.53 तक
गोधूली मुहूर्त - शाम 5.36 से 6.04 बजे तक

सकट चौथ पूजा विधि
- सूरज निकलने से पहले उठें.  स्नान कर  सूर्य  देवता को जल का अर्घ्य दें. 
- पूजा स्थान को गंगाजल से स्वच्छ कर भगवान गणेश की वंदना के साथ दैनिक पूजा करें.
-  दाएं हाथ में जल लेकर उसमें सिक्का, पूजा की सुपारी, अक्षत और फूल लें और व्रत का संकल्प लें.
-  भगवान गणेश का षोडशोपचार कर पूजन करें. गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं और भोग लगाएं.
-  श्री गणेश को तिल से बनी चीज या तिल के लड्डू का भोग लगाएं. पूजा के दौरान ॐ गं गणपतये नमः: मंत्र का जाप करें.
- गणेश चालीसा का पाठ करें. आखिर में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें. रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण करें.

Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. Zeeupuk इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है. इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है.

TAGS

Sakat Chauth 2026

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, कराएगी सभी पर्यटनों का दीदार; जानिए किराया
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Amroha News
मोबाइल पर रील देखते-देखते औंधे मुंह गिरा मासूम, चंद मिनटों में चली गई जान
Varanasi News
फल बना काल ! आंवला समझकर खाया कनेर...वाराणसी में दो सगी बहनों समेत तीन गई जान
Mau News
मऊ में ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप, जांच अभियान शुरू, खाली कराया गया स्टेशन
Haldwani Murder
BJP जिला अध्यक्ष का बड़ा एक्शन, गोलीकांड के आरोपी पार्षद अमित बिष्ट को किया निष्कासित
Muzaffarnagar encounter
'माफ कर दीजिए.' पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखा गौकश, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
Farrukhabad news
Farrukhabad: माघ मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर संतों में गुस्सा, DM-SP ने की मुलाकात
UP SIR
यूपी में आज आएगी SIR की ड्राफ्ट लिस्ट, 2.89 करोड़ नाम कटने के आसार, जानें क्या करें?
Ji Ram ji law
सीएम योगी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, जी राम जी कानून के गिनाएंगे फायदे