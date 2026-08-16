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प्रवीन पांडे/कानपुर: कानपुर: कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट में एक कपड़ा कारोबारी का लुभावना ऑफर भारी व्यवस्थागत संकट में बदल गया. कारोबारी रईस आलम ने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह महज 16 मिनट के लिए हर कपड़ा 16 रुपये में बेचेंगे. इस पोस्ट के वायरल होते ही कपड़े खरीदने के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई, जिससे क्षेत्र में भारी जाम लग गया.
घटना का घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई
सोशल मीडिया पर लुभावना ऑफर
कपड़ा कारोबारी रईस आलम ने अपने जन्मदिन पर 16 मिनट के लिए 16 रुपये में कपड़ा देने का ऑफर पोस्ट किया था.
मची भगदड़
देखते ही देखते आलम मार्केट में हजारों लोग जमा हो गए. भीड़ के दबाव में स्थिति अनियंत्रित हो गई और भगदड़ जैसी नौबत आ गई, जिसमें कई लोगों के मामूली रूप से चोटिल होने की सूचना है.
पुलिस बल की तैनाती
घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर भेजी गई. पुलिस को देखते ही भीड़ तितर-बितर होने लगी और स्थिति पर काबू पाया गया.
पुलिस का बयान
"सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अनवरगंज के आलम मार्केट में अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और स्थिति को शांत कराया।" सीपी मंजय सिंह का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने और सार्वजनिक स्थान में शांति व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले संबंधित दुकानदार रईस आलम और अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
कानपुर पनकी में पुलिस मुठभेड़
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस और चेन स्नैचरों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर चेन स्नैचर संजय वर्मा के पैर में गोली लग गई. जबकि उसका साथी रिजवान मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया. पुलिस के अनुसार सात जुलाई को महिला के साथ हुई चेन लूट की वारदात में दोनों बदमाश शामिल थे. भौंती बाईपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संजय वर्मा के बाएं पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। वहीं फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.
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