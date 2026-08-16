कानपुर पनकी में पुलिस मुठभेड़

कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस और चेन स्नैचरों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिर चेन स्नैचर संजय वर्मा के पैर में गोली लग गई. जबकि उसका साथी रिजवान मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया. पुलिस के अनुसार सात जुलाई को महिला के साथ हुई चेन लूट की वारदात में दोनों बदमाश शामिल थे. भौंती बाईपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में संजय वर्मा के बाएं पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। वहीं फरार साथी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.