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'16 मिनट में 16 रुपए की सेल', कानपुर के मार्ट में ऑफर सुनते ही उमड़ी लोगों की भीड़, म‍िली पुल‍िस की लाठियां

Kanpur News: कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट में कपड़ा कारोबारी रईस आलम की 16 रुपये की सेल के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि कारोबारी ने अपने जन्मदिन के मौके पर महज 16 मिनट के लिए सामान की कीमत 16 रुपये कर दी थी।

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 16, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:25 AM IST
'16 मिनट में 16 रुपए की सेल', कानपुर के मार्ट में ऑफर सुनते ही उमड़ी लोगों की भीड़, म‍िली पुल‍िस की लाठियां
Image Credit: kanpur news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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