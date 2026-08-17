Sawan Somwar 2026: सावन के तीसरे सोमवार को औरेया के देवकली मंदिर में भक्तों का सैलाब, लग रहे शिव के जयकारे

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गौरव श्रीवास्तव/औरेया: आज सावन का तीसरा सोमवार है. शिव के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ी है. औरेया जनपद के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक देवकली मंदिर पर भक्तों और कांवड़ियों का ताता लगा हुआ है. तड़के सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के भक्त और कांवरिया भगवान भोलेनाथ को गंगाजल दूध बेलपत्र बेल धतूरा आदि अर्पित करने में लगे हुए हैं. सावन सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवरिया डाक कांवड़ लेकर बिठूर से देवकली धाम पहुंचे और उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपने साथ लाये गंगाजल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया.
भगवान भोलेनाथ का देवकली मंदिर आस्था का केंद्र
आपको बता दें कि औरैया से 5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर बना भगवान भोलेनाथ का देवकली मंदिर आस्था का केंद्र है और यहां पर बड़ी संख्या में कावड़िया और भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं. औरैया जनपद ही नहीं आसपास के सीमावर्ती जनपद औरैया जालौन कानपुर देहात इटावा कन्नौज आज की भक्ति भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहां पर दर्शन करते हैं.
क्या है देवकली मंदिर की मान्यता?
सावन सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवरिया डाक कांवड़ लेकर बिठूर से देवकली धाम पहुंचे और उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपने साथ लाये गंगाजल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया. देवकली मंदिर पर सावन के सोमवार पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते है. देवकली मंदिर की मानता है कि भगवान भोलेनाथ को जो श्रद्धा भाव से जल अर्पित करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
पुलिस प्रशासन अलर्ट
आज भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है. इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामत किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है. पूरे मंदिर परिसर पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है. जिसकी मॉनिटरिंग औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय स्वयं कर रहे हैं. जिला प्रशासन के लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं. वहीं भगवान भोलेनाथ के बम बम भोले और जय जय महादेव के नारे लगाते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन में लगे हुए हैं.
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