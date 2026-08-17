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Sawan Somwar 2026: सावन के तीसरे सोमवार को औरेया के देवकली मंदिर में भक्तों का सैलाब, लग रहे शिव के जयकारे

Auraiya Devkali Temple: आज सावन का तीसरा सोमवार है और नागपंचमी भी है. इस मौके पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. औरेया जिले के देवकली मंदिर में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ गंगाजल दूध बेलपत्र बेल धतूरा आदि अर्पित करने में लगे हुए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 17, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:45 AM IST
Sawan Somwar 2026: सावन के तीसरे सोमवार को औरेया के देवकली मंदिर में भक्तों का सैलाब, लग रहे शिव के जयकारे

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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सावन के सोमवार को औरेया के देवकली मंदिर में भक्तों का भीड़, लग रहे शिव के जयकारे
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