Sawan Somwar 2026: सावन के तीसरे सोमवार को औरेया के देवकली मंदिर में भक्तों का सैलाब, लग रहे शिव के जयकारे

पुलिस प्रशासन अलर्ट

आज भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है. इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतेजामत किए गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है. पूरे मंदिर परिसर पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है. जिसकी मॉनिटरिंग औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारतीय स्वयं कर रहे हैं. जिला प्रशासन के लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं. वहीं भगवान भोलेनाथ के बम बम भोले और जय जय महादेव के नारे लगाते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन में लगे हुए हैं.