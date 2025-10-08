कानपुर देहात में बड़ा हादसा, यमुना नदी में नहाने गईं दो बच्चियां डूबीं, रेस्क्यू अभियान जारी

Kanpur Dehat News: कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर यमुना नदी में नहाने गई एक बालिक व एक नाबालिग बच्ची डूब गईं. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
Trending Photos
Kanpur Dehat News/अलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यमुना नदी में नहाने गई एक बालिक व एक नाबालिग बच्ची डूब गईं. उनके साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी.
सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गोताखोरों की टीम नदी में लगातार दोनों बच्चियों की तलाश में जुटी हुई है. ग्रामीणों में घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल है.
खबर अपडेट की जा रही है...
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !