कानपुर देहात में बड़ा हादसा, यमुना नदी में नहाने गईं दो बच्चियां डूबीं, रेस्क्यू अभियान जारी

Kanpur Dehat News/अलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के विलासपुर गांव में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. यमुना नदी में नहाने गई एक बालिक व एक नाबालिग बच्ची डूब गईं. उनके साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. गोताखोरों की टीम नदी में लगातार दोनों बच्चियों की तलाश में जुटी हुई है. ग्रामीणों में घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल है.

खबर अपडेट की जा रही है...

