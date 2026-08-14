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60 घंटे से भाई-बहन का सुराग नहीं, मोबाइल भी ले गईं एजेंसियां... कानपुर देहात में छापेमारी से हड़कंप

Kanpur Dehat News:कानपुर देहात में सुरक्षा एजेंसियों की अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया. जहां पर एक सगे भाई-बहन को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गईं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 14, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:06 PM IST
60 घंटे से भाई-बहन का सुराग नहीं, मोबाइल भी ले गईं एजेंसियां... कानपुर देहात में छापेमारी से हड़कंप
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

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