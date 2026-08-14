60 घंटे से भाई-बहन का सुराग नहीं, मोबाइल भी ले गईं एजेंसियां... कानपुर देहात में छापेमारी से हड़कंप

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Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में बुधवार को हुई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया. अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव में दिल्ली से पहुंची सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर एक सगे भाई-बहन को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ दिल्ली ले गईं.
हिरासत में लिए गए भाई की पहचान बाकर और बहन की पहचान उरूज फातिमा के रूप में बताई जा रही है. दोनों पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक और पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका के चलते जांच किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, अभी तक पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दोनों के मोबाइल फोन और डिजिटल गतिविधियों से कुछ संदिग्ध चैट मिलने की जानकारी है. साथ ही कुछ वित्तीय लेन-देन भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दोनों किन लोगों के संपर्क में थे और पाकिस्तान में मौजूद लोगों से उनका किस तरह का संपर्क था.
बताया जा रहा है कि बारा गांव के कई लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और वहां रह रहे कुछ लोगों की जमीन भी बारा गांव में मौजूद है. जो अब शत्रु संपति घोषित हो चुकी है कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर भी हड़कंप मच गया. खास बात यह रही कि कार्रवाई की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी काफी देर से मिली. बाद में एटीएस कानपुर यूनिट के जरिए कानपुर देहात पुलिस को कार्रवाई की जानकारी मिली.
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल साक्ष्यों और संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.
बुधवार को सुबह 6:30 बजे तीन गाड़ियों से करीब 10 लोग बारा गांव पहुंचे और घर में दाख़िल हुए घर वालों के अनुसार उन्होंने बहुत जानकारी नहीं दी बस एक आधार दिखाया और कहने लगे कि मोबाइल चोरी के हैं फिर वह पूरे घर में जांच करने लगे एक-एक चीज की छानबीन करने लगे मोबाइल देखिए उसके बाद बकार और उरूज फातिजा को अपने साथ ले गए इसके साथ ही छोटी बेटी सुबुर फातिमा का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए है करीब 60 घंटे हो गए है और अभी कुछ पता नहीं चला हमने पुलिस में भी शिकयत दी है.