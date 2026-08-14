60 घंटे से भाई-बहन का सुराग नहीं, मोबाइल भी ले गईं एजेंसियां... कानपुर देहात में छापेमारी से हड़कंप

बुधवार को सुबह 6:30 बजे तीन गाड़ियों से करीब 10 लोग बारा गांव पहुंचे और घर में दाख़िल हुए घर वालों के अनुसार उन्होंने बहुत जानकारी नहीं दी बस एक आधार दिखाया और कहने लगे कि मोबाइल चोरी के हैं फिर वह पूरे घर में जांच करने लगे एक-एक चीज की छानबीन करने लगे मोबाइल देखिए उसके बाद बकार और उरूज फातिजा को अपने साथ ले गए इसके साथ ही छोटी बेटी सुबुर फातिमा का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए है करीब 60 घंटे हो गए है और अभी कुछ पता नहीं चला हमने पुलिस में भी शिकयत दी है.