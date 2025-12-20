Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

नहीं सोना पड़ेगा कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे, जालौन के इस रैन बसेरे में 34 बेड, निशुल्क चाय-पानी का इंतजाम...

Jalaun Night Shelters: यूपी में ठंड का प्रकोप जारी है. कई जिलों में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है जिससे उन लोगों को मदद मिल सके जो सड़कों पर रात गुजारते हैं. जालौन में भी कई जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं. जानते हैं क्या हाल है इन बसेरों का....

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:35 AM IST
Jalaun News (प्रतीकात्मक फोटो)
Jalaun News (प्रतीकात्मक फोटो)

जितेन्द्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश में इस समय हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. कोहरे और शीतलहर से लोगों का काफी परेशानी हो रही है. लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सर्दी का प्रकोप लगातार घेर रहा है. यूपी के जालौन का हाल भी कुछ ऐसा है.  आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है. शीतलहर के चलते प्रदेश के तमाम स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, प्रदेश में रैन बसेरों को लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं ताकि, कोई भी निराश्रित ठंड के मौसम में सड़को में न सोए. 

इसी को लेकर जालौन में जी मीडिया की टीम ने सरकारी दावों के बीच रियल्टी चेक किया है. यहां पर उरई स्टेशन परिसर के बाहर रैन बसेरा बनाया गया है. यहां पर पड़ताल करने में सामने आया कि जिला प्रशासन की तरफ से मुसाफिरों और राहगीरों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

रैन बसेरों में 34 बेड़ों का इंतजाम 
महिला और पुरुष मिलाकर यहां पर कुल 34 बेड़ों का इंतजाम किया गया है. वहीं, पर राहगीरों के लिए निशुल्क, चाय-पानी का इंतजाम किया गया है. लोगों की सहूलियत को लेकर काफी बेहतर इंतजाम किया गया है.

fallback

 ये कागजात जरूरी
लेकिन, पारदर्शिता को लेकर बात करें तो आने जाने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड को मुख्य रूप से जरूरी माना गया है ताकि, किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर व्यक्ति विशेष की पहचान हो सके. इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया गया है. 

जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. यहां पर रुके लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है. लोगों का कहना है कि बहुत मदद मिल रही है ठंड को लेकर. कंबल-रजाई से लेकर हर व्यवस्था यहां पर मौजूद है. कई लोग आसपास के जिले से आए हैं और यहां पर हुए इंतजाम से लोग खुश नजर आ रहे हैं. नगरपालिका और प्रशासन का लोग धन्यवाद कर रहे हैं.

बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और नगर निकायों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में रात बिताने को मजबूर नहीं हो. अफसर फील्ड में निकलें. लगातार निरीक्षण करते रहें.

