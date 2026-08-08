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कानपुर में कैटरर्स पर कसा शिकंजा, SGST ने बिठूर और तिलक नगर समेत तीन ठिकानों पर मारा छापा; 1 करोड़ रुपये जमा

Kanpur SGST Raid: कानपुर में होटल-रेस्टोरेंट से जुड़े बड़े कैटरर्स के ठिकानों पर एसजीएसटी की छापेमारी हुई है. छापेमार कार्रवाई के दौरान टैक्स चोरी और लेनदेन छिपाने के साक्ष्य मिले हैं. दस्तावेजों की जांच के बाद कैटरर्स से 1 करोड़ रुपये जमा कराए गए. जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी की वास्तविक रकम का आकलन होगा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 08, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:26 AM IST
कानपुर में कैटरर्स पर कसा शिकंजा, SGST ने बिठूर और तिलक नगर समेत तीन ठिकानों पर मारा छापा; 1 करोड़ रुपये जमा
Image Credit: Kanpur SGST Raid

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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