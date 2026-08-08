कानपुर में कैटरर्स पर कसा शिकंजा, SGST ने बिठूर और तिलक नगर समेत तीन ठिकानों पर मारा छापा; 1 करोड़ रुपये जमा

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Kanpur SGST Raid/ प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्टेट जीएसटी (SGST) की टीम ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े बड़े कैटरर्स के तीन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी. बिठूर और तिलक नगर समेत तीन जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई. यह कार्रवाई लगातार 24 घंटे तक जारी रही. जांच के दौरान बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और वित्तीय लेनदेन छिपाने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं.
16 अधिकारियों की टीम ने खंगाले रिकॉर्ड
दस्तावेजों की जांच के बाद कैटरर्स से मौके पर ही 1 करोड़ रुपये का जमा कराए गए हैं. इस पूरी कार्रवाई को एसजीएसटी के 16 अधिकारियों की टीम ने अंजाम दिया है. इस टीम ने कैटरर्स के ठिकानों से कागजी दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच की. जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए, जिनमें वास्तविक बिक्री और लेनदेन को छिपाया गया था.
जांच के बाद जमा कराए 1 करोड़ रुपये
दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों में अनियमितता पाए जाने के बाद विभागीय अधिकारियों ने कैटरर्स से 1 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जमा कराई. टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिनका अब मिलान किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी की वास्तविक रकम का आकलन हो पाएगा.
जांच पूरी होने पर होगा वास्तविक रकम का आकलन
जानकारी के मुताबिक, जब्त किए गए कागजातों और डिजिटल डेटा का मिलान जारी है. इस जांच के पूरे होने के बाद ही टैक्स चोरी की वास्तविक रकम का अंतिम आकलन हो सकेगा. अनियमितता मिलने पर संबंधित कारोबारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. एसजीएसटी की इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
आटे की एक अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी
उधर, मैनपुरी के ज्योति खुड़िया में चल रही आटे की एक अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी हुई. इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगभग 2,150 किलोग्राम टैल्कम पाउडर ज़ब्त किया. मौके से पाउडर की 43 बोरियां मिलीं. विभाग को शक है कि इसका इस्तेमाल आटे में मिलावट करने के लिए किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्वेता सैनी का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त और मैनपुरी के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने आटे की एक मिल पर छापेमारी की.
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