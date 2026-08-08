कानपुर में कैटरर्स पर कसा शिकंजा, SGST ने बिठूर और तिलक नगर समेत तीन ठिकानों पर मारा छापा; 1 करोड़ रुपये जमा

16 अधिकारियों की टीम ने खंगाले रिकॉर्ड

दस्तावेजों की जांच के बाद कैटरर्स से मौके पर ही 1 करोड़ रुपये का जमा कराए गए हैं. इस पूरी कार्रवाई को एसजीएसटी के 16 अधिकारियों की टीम ने अंजाम दिया है. इस टीम ने कैटरर्स के ठिकानों से कागजी दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी गहनता से जांच की. जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज सामने आए, जिनमें वास्तविक बिक्री और लेनदेन को छिपाया गया था.