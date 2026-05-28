Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3231155
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, जनसंख्या और गौ-हत्या पर साधा निशाना

 Fatehpur News:  फतेहपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने अपने हालिया दौरे के दौरान कई संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर चल रही बहस पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ईश्वर की देन है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समस्या जनसंख्या नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे 'नाकाबिल' लोग हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 28, 2026, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, जनसंख्या और गौ-हत्या पर साधा निशाना

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने अपने हालिया दौरे के दौरान कई संवेदनशील मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को लेकर चल रही बहस पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ईश्वर की देन है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समस्या जनसंख्या नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे 'नाकाबिल' लोग हैं. उनके अनुसार, देश में जो लोग शासन चला रहे हैं, वे बढ़ती जनसंख्या को रोजगार और संसाधन मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं. इसी अक्षमता को छिपाने के लिए वे जनसंख्या नियंत्रण की बातें करते हैं. शंकराचार्य ने साफ कहा कि जितना भगवान जनसंख्या बढ़ाएं, उतना ही अच्छा है.

जानें पूरी जानकारी ? 
दरअसल, जनसंख्या पर अपनी बात रखने के बाद उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विशेषकर गौ-वंश की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने सीधे तौर पर गोरक्ष पीठ से जुड़े महंत और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब राज्य की कमान ऐसे हाथों में है, तब भी गौ-हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गायों को न्याय नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री केवल कैमरों के सामने आकर यह दावा करते हैं कि गाय सुरक्षित हैं. हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

शंकराचार्य ने भाजपा की कार्यशैली पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता अक्सर उनके प्रचार-प्रसार के झांसे में फंस जाती है. उन्होंने कहा कि जो लोग गाय के प्रति हो रहे अत्याचारों की सच्चाई जनता के सामने ला रहे हैं, या गौ-रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि सत्ता का तंत्र सच बोलने वालों को दबाने में लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी इन यात्राओं और विचारों के प्रचार के क्रम में वे प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 'गोविष्ट यात्रा' निकाल रहे हैं. इसी कड़ी में आज उन्होंने फतेहपुर की सदर विधानसभा स्थित ऐतिहासिक तांबेश्वर मंदिर में भारी जनसमूह को संबोधित किया.अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को गाय और धर्म के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया. शंकराचार्य का यह दौरा और उनके तीखे बोल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के मुख्य एजेंडे जनसंख्या नियंत्रण और गौ-संरक्षण को कटघरे में खड़ा कर दिया है.

यह भी पढ़ें : बुलंदशहर में तेज रफ्तार बनी काल, मथुरा जा रहे चार दोस्तों की कार पेड़ से टकराकर पलटी, 3 दोस्तों की मौत 
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Fatehpur News

Trending news

UP Politics
हर गुंडा सपाई..अमेठी में MLA के घर हुए हमले पर बिफरे राजभर, अखिलेश से पूछे तीखे सवाल
Bahraich news
इंडो-नेपाल बॉर्डर से पेट्रोल-डीजल की तस्करी! ₹100 का तेल नेपाल में ₹135 लीटर बिक रहा
sonbhadra latest news
नशे में पति बना पिशाच! पत्नी की निर्मम हत्या कर फरार... 25 साल पहले की थी लव मैरिज
Lucknow news
लखनऊ: होटल के कमरे में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस की कार्रवाई जारी
Fatehpur News
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, जनसंख्या और गौ-हत्या पर साधा निशाना
Jalaun latest news
धर्मांतरण की साजिश! VHP कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से भरी बस पुलिस को पकड़वाई
Meerut News
एसपी सिटी का 'सिंघम' अवतार, गैंगस्टर सलमान के घर भारी फोर्स के साथ दी खुली चुनौती
Jhansi News
झांसी में भाई की अस्थियां गले में टांगकर कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, न्याय की लगाई गुहार
Lucknow news
'हीट वेव' पर CM योगी का 'एक्शन प्लान', अधिकारियों की लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई
Bulandshahr news
बुलंदशहर में तेज रफ्तार बनी काल, मथुरा जा रहे चार दोस्तों की कार पेड़ से टकराकर पलटी