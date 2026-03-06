यूपी में अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद लखनऊ से लेकर अमेठी तक विरोध प्रदर्शन

UP News: उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ईरान पर हुए हमले को लेकर गुस्सा देखने को मिला. राजधानी लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद शिया धर्मगुरु के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. यह प्रदर्शन ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़े और आसिफी मस्जिद के पास किया गया.
UP News: ईरान पर हुए हमले और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. लखनऊ, अमेठी और कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
लखनऊ में बड़ा इमामबाड़े पर प्रदर्शन
राजधानी लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में बड़ा इमामबाड़े और आसिफी मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया. नमाजियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए. मौलाना कल्बे जव्वाद ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ईरान की सलामती के लिए दुआ की और कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी भी चिंताजनक है. उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका-इजरायल के विरोध में अगले जुमे को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही शिया धर्मगुरु ने मौजूदा हालात को देखते हुए इस बार ईद सादगी से मनाने की अपील की. जुम्मे की नमाज को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा.
अमेठी में भी फूटा गुस्सा
वहीं अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के भनौली गांव में भी शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में लोग हाथों में अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की तस्वीर लेकर सड़कों पर उतरे और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा. प्रदर्शन के दौरान पूरे गांव में जुलूस निकाला गया. स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस बल तैनात किया गया.
कानपुर में अनोखे तरीके से विरोध
उधर कानपुर में भी ईरान के समर्थन और अमेरिका-इजरायल के विरोध में कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ. जुम्मे की नमाज से पहले मस्जिदों की ओर जाने वाले रास्तों पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के झंडे और नेताओं की तस्वीरें जमीन पर लगा दीं.
नमाज के लिए आने-जाने वाले लोगों ने इन तस्वीरों पर पैर रखकर गुजरते हुए विरोध जताया, जबकि कुछ लोगों ने जूते-चप्पल मारकर भी गुस्सा जाहिर किया. नमाज के बाद मस्जिदों में युद्ध खत्म होने और दुनिया में अमन-शांति के लिए खास दुआ की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका अपने हितों के लिए दुनिया को युद्ध की ओर धकेल रहा है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.
कई जिलों में सतर्कता
वहीं प्रदेश के कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.