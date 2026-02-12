सुबह पकड़ा, दोपहर में जमानत, कानपुर लैंबॉर्गिनी कार हादसे का मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा नहीं जाएगा जेल

Lamborghini Car Case Shivam Mishra: कानपुर लैंबॉर्गिनी केस के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है. इससे पहले कानपुर पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत दे दी है. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी शिवम मिश्रा जेल नहीं जा पाएगा. कोर्ट ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. शिवम पिछले चार दिन से फरार चल रहा था.

हाई प्रोफाइल मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

बता दें कि बीते 8 फरवरी को कानपुर के नामी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लैंबॉर्गिनी कार से वीआईपी रोड से गुजर रहा था. इसी बीच कार अनियंत्रित होकर 6 लोगों को कुचल दी थी. हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे. वहां मौजूद लोगों ने शिवम मिश्रा को घेर लिया तो उसके बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं पूरे मामले में शुरुआत में कानपुर पुलिस ने भी सुस्ती दिखाई.

कानपुर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

हाई‑प्रोफाइल मामले ने जब तूल पकड़ा तो कानपुर पुलिस हरकत में आई. पूरे मामले में तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का एफआईआर में नाम जोड़ा गया. हादसे के बाद से वह फरार चल रहा था. कानपुर पुलिस ने बीती रात उसे हिरासत में लिया था. गुरुवार को गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दे दी. कानपुर पुलिस की शुरुआती जांच और CCTV फुटेज में देखा गया था कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा चला रहा था.

कार ड्राइवर मोहन ने ली थी जिम्मेदारी

हालांकि, शिवम मिश्रा के वकील का दावा है कि कार ड्राइवर मोहन चला रहा था. शिवम के ड्राइवर मोहन ने भी कोर्ट में यही बयान दिया है. कानपुर पुलिस शिवम मिश्रा की कस्टडी रिमांड की मांग कर हादसे की विस्तृत जांच करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जमानत दे दी है. इसके बाद शिवम मिश्रा का जेल जाने की सभी संभावना खत्म हो गई.

