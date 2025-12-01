SIR in UP: एक घर में 45 लोग, दिखते हैं बस तीन!....बाकी को कोई नहीं जानता, खबर पढ़कर रह जाएंगे दंग

SIR In UP: उन्नाव में एक ऐसा मकान है जहां पर 45 लोग रहते हैं, हैरान हो गए न एक मकान और इतने सारे लोग कैसे, चौंकिए मत पढ़िए ये खबर...
ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (SIR) में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा निर्णय लेते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पर इसी बीच यूपी के उन्नाव से हैरान करने वाली खबर आई है. जिसको जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे. एसआई की प्रक्रिया चल रही है. अलग-अलग जगहों से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है. उन्नाव में एक ऐसा मकान है जहां पर 45 लोग हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दस्तावेजों की बात कर रहे हैं. चलिए पढ़ते हैं इस खबर को....
मकान संख्या 57 पर कुल 45 मतदाताओं के नाम
SIR की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है. ऐसे में Zee media कि टीम उन्नाव नगर के पूरन नगर बूथ पर पहुंची. यहां पहुंचने पर जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली थी. दरअसल यहां मौजूद बूथ पर BLO ने मतदाता सूची 2025 लिस्ट दिखाई. लिस्ट को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि पूरन नगर के मकान संख्या 57 पर कुल 45 मतदाताओं के नाम फोटो सहित दर्ज हैं.
मौके पर मिले तीन, बाकी कहां?
जब इनकी जानकारी करने BLO मकान संख्या 57 पर पहुंचे तो वहां केवल मौके पर तीन लोग मिले. बाकी के 43 लोगों को मकान मालिक नहीं जानते थे. इसके साथ ही BLO ने जब आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर BLO भी हतप्रभ रह गए. आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने बताया कि बाकी 43 लोगों को उन्होंने यहां पर कभी भी नहीं देखा है. ऐसे में सवाल यह उठता है आखिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज हो गए.
SIR की समय-सीमा बढ़ाई गई
यूपी में एसआईआर भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. चुनाव आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट अपडेट करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर रखी थी. अब चार दिसंबर से इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है. चुनाव आयोग के इस फैसले से मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब नौ दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को जारी होगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट अब 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी.