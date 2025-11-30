Advertisement
महिला को आपत्तिजनक हालत में देखा... फिर मासूम शिवा बना निर्दयता का शिकार!

 Mainpuri Crime News: मैनपुरी  में 16 वर्षीय शिवा की पुरानी रंजिश में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व तमंचा बरामद किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 30, 2025, 05:57 PM IST
महिला को आपत्तिजनक हालत में देखा... फिर मासूम शिवा बना निर्दयता का शिकार!

मैनपुरी न्यूज/अतुल सक्सेना:  उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 16 वर्षीय किशोर शिवा की कुल्हाड़ी से गला काटकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.  बीते दिनों हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया था. पुलिस जांच में सामने आया कि शिवा की हत्या पुरानी रंजिश और निजी दुश्मनी के तहत की गई थी. घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला मैनपुरी के  दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम जरामई में हुआ है. पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई कि शिवा ने कुछ दिन पहले आरोपियों को गांव की ही एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था.  किशोर ने यह बात घर जाकर अपने परिजनों को बता दी थी.  इसी शिकायत के बाद आरोपी बौखला गए और उन्होंने बदला लेने की नीयत से शिवा को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली.  पुरानी रंजिश भी इस हत्या की जड़ में रही, जिसे आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर अंजाम दे दिया. 

कुल्हाड़ी और तमंचा बरामद, तीन गिरफ्तार
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी.  लगातार दबिशों के बाद पुलिस ने गांव के ही रहने वाले तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.  गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से हत्या में प्रयुक्त आलाकतल कुल्हाड़ी और एक तमंचा बरामद किया गया है. पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए हथियार ही शिवा की हत्या में इस्तेमाल किए गए थे. 

