कानपुर में खौफनाक ट्रिपल ट्रेजेडी: रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे को गोली से उड़ाया, फिर ट्रेन से कटकर दी जान

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल पैदा कर दिया. यहां एक रिटायर फौजी ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद रेलवे लाइन पर पहुंचा और ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली.

घर के अंदर मिली पत्नी और बेटे की लाश

पुलिस के अनुसार, आरोपी रिटायर फौजी ने अपने घर के अंदर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर अपने नाबालिग बेटे को निशाना बनाया. गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय घर में और कोई सदस्य मौजूद नहीं था.पड़ोसियों को जब गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर पत्नी और बेटे के शव पड़े मिले, जबकि आरोपी वहां मौजूद नहीं था.

रेलवे ट्रैक पर मिली आरोपी की लाश

पत्नी और बेटे की हत्या करने के बाद आरोपी घर से निकलकर पास की रेलवे लाइन पर पहुंचा. वहां उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. भारतीय रेलवे के ट्रैक पर उसका शव मिलने से घटना की पुष्टि हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

फोरेंसिक टीम जुटा रही साक्ष्य, जांच जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने घर से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. डीसीपी ने बताया कि मृतक रिटायर फौजी के मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है. परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की असली वजह सामने आ सके.

इलाके में शोक और दहशत का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है. पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार सामान्य जीवन जी रहा था और किसी बड़े विवाद की जानकारी नहीं थी. फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही इस सनसनीखेज हत्याकांड और आत्महत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.

यह भी पढ़ें : महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पकंज चौधरी बताएंगे विजय मंत्र, PDA, पंचायत चुनाव..सब पर होंगे सवाल जवाब

