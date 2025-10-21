Advertisement
पत्‍नी का चल रहा था अफेयर, ससुर से की शिकायत तो दे दी धमकी, दामाद का चकराया माथा कर दिया कांड

Kanpur News: दो दिन पहले ही कानपुर में एक बुजुर्ग का शव म‍िला था. पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए. इसके बाद आरोपी सीसीटीवी कैमरे में दिखा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:50 PM IST
Kanpur Police
Kanpur News: यूपी के कानपुर में दो पहले हुए जेके कैंसर हॉस्पिटल परिसर में तीमारदार की हत्या से सनसनी फैल गई थी. अस्पताल परिसर से ही लहूलुहान हालत में बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अब पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, औरैया के बहादुरपुर सहार के रहने वाले 55 साल राजकुमार सिंह राजावत किसान थे. उनकी पत्नी अनीता देवी का कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में पिछले एक माह से इलाज चल रहा है. बेटी नम्रता ने पुलिस को बताया कि 17 अक्टूबर को राजकुमार रात करीब 9 बजे खाना खाने की बात कह कर अस्पताल से निकले थे, मगर देर रात वह नहीं लौटे. उन्हें फोन किया तो वह बंद था. हम लोगों अस्पताल के अंदर और बाहर खोजा. गांव और रिश्तेदारों को फोन किया. सभी से पूछा, मगर कोई जानकारी नहीं मिली. शनिवार को स्वरूप नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. 

रविवार को म‍िला था शव 
रविवार सुबह करीब 7.30 बजे अज्ञात ने पुलिस को फोन किया. कॉल करने वाले ने बताया कि जेके कैंसर हॉस्पिटल परिसर में एक लाश पड़ी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई. पुलिस ने रावतपुर से लेकर मंधना तक करीब 300 CCTV खंगाला. अस्पताल के एक सीसीटीवी में राजकुमार बाइक सवार दो युवकों के साथ जाते दिखाई थे. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच करती है और आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लेती है उसके अन्य साथी अभी भी फरार है. 

पत्‍नी का चल रहा था अफेयर 
पुलिस की पूछताछ में आरोपी दामाद ने बताया कि उसकी 11 साल पहले नम्रता से शादी हुई थी. उसका लव अफेयर चल रहा है. इसी को लेकर आएदिन विवाद होता रहता था. जब मैं केदारनाथ दर्शन करने को गया था, तब 22 जून को ससुर राजकुमार उसके घर से जेवर भी उठा ले गए थे. जिस पर उसने हत्या की योजना बनाई और बिधूना के ऋषभ व प्रिंस दुबे से 6 लाख रुपये में बात तय हुई. इसके बाद ऋषभ और उसके साथी प्रिंस ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. हत्यारोपी दामाद मोहित ने बताया कि जब दोनों हत्या कर रहे थे, तब वह दूर खड़े होकर उन्हें देख रहा था. 

 

 

 

 

