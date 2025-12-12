Advertisement
धनंजय, अखिलेश के पैर के बराबर नहीं....सपा अध्यक्ष पर हमले के बाद माता प्रसाद पांडे का पलटवार

Kanpur News: कानपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष व समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमला बोला है. माता प्रसाद पांडे ने बिना नाम लिए कहा कि उनका जीवन दर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:37 PM IST
Kanpur News: समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह द्वारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने पर पलटवार किया है. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम नाम लेकर के तो नहीं कहना चाहते, लेकिन जो पलटवार कर रहे हैं, उनका जीवन दर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा. अगर आप उनको खंगालेंगे तो उनकी जिंदगी दूसरे तरह की रही है. पलटवार वो अखिलेश जी पर क्या करेंगे? अखिलेश जी के पैर के बराबर नहीं. 

एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा
SIR को लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि एसआईआर में दिक्कत ये है कि इन्होंने ने ये कहा कि हम मैपिंग कराएंगे और मैपिंग में मतलब है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उससे वर्तमान वोटर लिस्ट से मिलाकर हम सबको बनाएंगे. अगर 2003 की वोटर लिस्ट से ये नहीं मिलेंगे तो इनको तीसरे नंबर में डाल देंगे. तीसरे नंबर में डालने का मतलब होगा कि इनको नोटिस जाएगी. इन्हें सबूत देना पड़ेगा कि हम यहां के नागरिक हैं. उसमें तमाम प्रकार की कार्यवाही होगी. इससे वोटर लिस्ट को कमजोर करने की कोशिश करेंगे. 

आने वाले समय में जनता देगी जवाब 
उत्तर प्रदेश से लगातार घुसपैठियों का सफाया करने को लेकर माता प्रसाद पांडे ने कहा कि घुसपैठियों को माननीय मुख्यमंत्री जी खोज रहे हैं, एक को कानपुर में पा गए हैं तो रोज हर जगह कहते हैं. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि योगी जी कहते है कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे. उन्होंने कहा कि हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते. दाल गलेगी कि नहीं ये आने वाला तो समय ही बताएगा. 24 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो ये कहां थे? इनकी सीट? इनके घर की सीट खुद सपा जीती तो कैसे इनकी दाल गलेगी?.

'इनकी सीटे सपा जीती'
माता प्रसाद पांडे ने कहा कि कौशांबी इनकी सीट है, सपा जीती. इलाहाबाद इनकी सीट है, सपा जीती. चित्रकूट इनका है, सपा जीती. माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जनता 2027 में जवाब देगी. जनता सबकुछ जानती है. माता प्रसाद पांडे ने एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. एसआईआर के बहाने वोट काटने का आरोप भी लगाया.  

अखिलेश पर लगाए थे आरोप 
बता दें कि एक दिन पहले ही जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला था. उन्होंने कोडीन कफ सिरप मामले में लगे आरोपों पर सफाई भी दी थी. उन्होंने अखिलेश यादव पर पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगाया था. 

यह भी पढ़ें : अमित टाटा से मेरे संबंध....कोडीन कफ सिरप काे लेकर आराेपाें में घिरे पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने क्या कहा?

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू, अनुपूरक बजट से लेकर SIR तक गरमाएंगे मुद्दे

