चीख-पुकार के बीच औरैया में मातम: निचली गंग नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित कार रफ़्तार के कारण निचली गंग नहर में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
गौरव श्रीवास्तव/औरेया: यूपी के औरैया में बुधवार देर रात को बड़ा हादसा हुआ है. अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव तुरुकपुर के पास रूरा–सैफई मार्ग किनारे बीती रात डस्टर कार (यूपी 75 एस 9741) निचली गंग नहर में गिर गई. सुबह राहगीरों ने नहर में कार के टायर देखे तो पुलिस को इसकी सूचना दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. सूचना के बाद थाना प्रभारी पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे.
कार में सवार तीन लोगों की मौत
ट्रैक्टर और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया. कार सवार दो पुरुष और एक महिला को सीएचसी अछल्दा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. कार नंबर के आधार पर एक मृतक की पहचान राजीव कुमार निवासी इटावा के रूप में हुई है. सीओ बिधूना पुनीत मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई. पुलिस आगे की जांच में जुटी है.
कैसे हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी. कार का अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण कार पटरी को तोड़ती हुई सीधे गहरे पानी में जा गिरी.
बचाव कार्य
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक कार में फंसे तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी.
शिनाख्त
पुलिस मृतकों की पहचान करने और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया में जुटी है. एक की पहचान हो गई है जो इटावा का रहने वाला है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस जांच में जुटी है.
मथुरा के मगोर्रा इलाके में बुधवार देर रात खुशियां मातम में बदल गईं. एक तेज रफ्तार फ्रॉंक्स कार अनियंत्रित होकर 6 मीटर गहरे कैनाल (नहर) में जा गिरी. इस हादसे में कार सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में दो कानून (Law) की पढ़ाई कर रहे छात्र थे. हादसा इतना भीषण था कि कार पहले पानी की टंकी से टकराई और फिर सीधे नहर में जा पलटी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को नहर से बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
शादी की दावत में जा रहे थे दोस्त
मिली जानकारी के मुताबिक, महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल (23), अमित, मोहित (22) और उनका एक अन्य दोस्त कार (UP85 CV 9856) से राजस्थान के डीग में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी नगला दैवीय के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया
