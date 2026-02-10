Advertisement
कानपुर वीआईपी लैंबोर्गिनी हादसा; शिवम के पिता के बयान ने सबको चौकाया!

Kanpur News: कानपुर की वीआईपी रोड पर रविवार दोपहर जो हुआ, उसने रफ्तार, रसूख और कानून तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. शहर के चर्चित तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लग्जरी लैंबोर्गिनी बेकाबू होकर सड़क पर कहर बन गई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:57 PM IST
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की वीआईपी रोड पर रविवार दोपहर जो हुआ, उसने रफ्तार, रसूख और कानून तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. शहर के चर्चित तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की लग्जरी लैंबोर्गिनी बेकाबू होकर सड़क पर कहर बन गई. यह हादसा रविवार करीब 3:15 बजे ग्वालटोली थाना क्षेत्र के रेव-3 (VIP रोड) के पास हुआ. काले रंग की दिल्ली नंबर की लैंबोर्गिनी फुटपाथ और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदती चली गई.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही लोग 8 से 10 फीट तक हवा में उछल गए. हादसे में एक बुलेट सवार समेत कम से कम छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पीड़ित सोनू त्रिपाठी, विशाल और तौफीक ने बताया कि वे सड़क किनारे खड़े थे तभी “काल बनकर आई” कार ने उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बुलेट सवार कार के नीचे आ गया और पहिया उसके ऊपर चढ़ गया.

हादसे के बाद अफरा-तफरी और फरारी का आरोप
बता दे कि दुर्घटना के बाद मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई. आरोप है कि शिवम मिश्रा के साथ मौजूद बाउंसरों ने उसे भीड़ से निकालकर दूसरी गाड़ी में बैठाया और यह कहते हुए मौके से फरार हो गए कि उसकी तबीयत खराब है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त लैंबोर्गिनी को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया, लेकिन आरोपी चालक के फरार होने की खबरों से मामला और गरमा गया.

पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त ड्राइवर को कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं हुई थी. हालांकि हादसे के तीसरे दिन भी शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.  सोमवार को पुलिस टीम पूछताछ के लिए शिवम के घर पहुंची, लेकिन काफी देर इंतजार के बावजूद दरवाजा नहीं खोला गया, जिससे टीम को बिना पूछताछ लौटना पड़ा. 

लैंबोर्गिनी एक्सीडेंट अपडेट
सोमवार को आरोपी शिवम मिश्रा के पिता केके मिश्रा ग्वालटोली थाने पहुंचे और डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव के सामने अपना बयान दर्ज कराया.  केके मिश्रा ने दावा किया कि हादसे के वक्त गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था, न कि उनका बेटा शिवम मिश्रा.  उन्होंने यह भी कहा कि शिवम का दिल्ली में इलाज चल रहा है और वह फिलहाल कानपुर आने की स्थिति में नहीं है. 

