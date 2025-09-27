उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत, सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव : जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बेकाबू होकर हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद डाला. सभी मजदूर यूपीडा के थे. तेज रफ्तार की वजह से अर्टिगा की मजदूरों को रौंदने के बाद बेकाबू होकर पलट गई.मृतकों शव के करीब 100 मीटर तक हाईवे पर बिखर गए तो वहीं अर्टिगा के पार्ट्स भी हाईवे पर बिखर गए, और हाइवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

हादसा शनिवार सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 257.500 से 258 के बीच हुआ है. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ. कार ने इतनी तेजी से कर्मचारियों को टक्कर मारी की कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला और 4 कर्मचारियों ने ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भेजा गया. इसके बाद शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 297 की है.

सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान

जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की. मुख्यमंत्री जी ने घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है.

