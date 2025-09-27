उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत, सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान

Unnao Accident News: उन्नाव में बेकाबू अर्टिगा कार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे यूपीडा कर्मचारियों को रौंद डाला. इस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए. सीएम योगी ने जानकारी मिलते ही तुरंत हादसे पर संज्ञान लिया है.
ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव : जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बेकाबू होकर हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद डाला. सभी मजदूर यूपीडा के थे. तेज रफ्तार की वजह से अर्टिगा की मजदूरों को रौंदने के बाद बेकाबू होकर पलट गई.मृतकों शव के करीब 100 मीटर तक हाईवे पर बिखर गए तो वहीं अर्टिगा के पार्ट्स भी हाईवे पर बिखर गए, और हाइवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.
हादसा शनिवार सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 257.500 से 258 के बीच हुआ है. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ. कार ने इतनी तेजी से कर्मचारियों को टक्कर मारी की कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला और 4 कर्मचारियों ने ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया.
