Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938654
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत, सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान

Unnao Accident News: उन्नाव में बेकाबू अर्टिगा कार ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे यूपीडा कर्मचारियों को रौंद डाला. इस हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए. सीएम योगी ने जानकारी मिलते ही तुरंत हादसे पर संज्ञान लिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 27, 2025, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत, सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव :  जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बेकाबू होकर हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद डाला. सभी मजदूर यूपीडा के थे. तेज रफ्तार की वजह से अर्टिगा की मजदूरों को रौंदने के बाद बेकाबू होकर पलट गई.मृतकों शव के करीब 100 मीटर तक हाईवे पर बिखर गए तो वहीं अर्टिगा के पार्ट्स भी हाईवे पर बिखर गए, और हाइवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. 

हादसा शनिवार सुबह बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में  माइलस्टोन 257.500 से 258 के बीच हुआ है. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ. कार ने इतनी तेजी से कर्मचारियों को टक्कर मारी की कि उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला और 4 कर्मचारियों ने ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया 
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भेजा गया. इसके बाद शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटना बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 297 की है.
 
सीएम योगी ने लिया हादसे पर संज्ञान
जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की.  मुख्यमंत्री जी ने घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश दिये हैं. मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है.
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी देखें:  गोली की रफ्तार से दो बाइकों की आपस में टक्कर, हवा में उछले बाइक सवार, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा CCTV में कैद

 

 

 

TAGS

unnao accident news

Trending news

unnao accident news
उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत
Up Drone News
यूपी में फिर डराने लगा ड्रोन, गांव से शहर तक अफवाह से मचा हड़कंप, लोगों की उड़ी नींद
maa pateshwari devipatan mandir
युगों से जल रहा ये अखंड धूना, भस्म लगाने से दूर होते हैं कष्ट,पढ़ें क्या है मान्यता?
balrampur news
नवरात्रि पर बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधा
Gurugram accident
रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 मौत, गुरुग्राम में हाई स्पीड THAR डिवाइडर से टकराई
Kanpur property registration
अब रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, दुकान-मकान-फ्लैट और जमीन के होंगे बैनामे
UP Encounter:
गोरखपुर छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ढेर
Lucknow news
लखनऊ में किसने लगाए I Love Yogi Adityanath के पोस्टर,SP ने होर्डिंग को लेकर क्या कहा
Eunuchs of Fatehgarh ruckus
नेग वसूली पर 'महाभारत', किन्नरों के बीच चले लाठी डंडे, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
UP News
'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन
;