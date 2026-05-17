जन्मदिन पर छात्र ने की खुदकुशी: पिता का आरोप, ट्यूशन न पढ़ने पर फेल करने की धमकी देते थे स्कूल टीचर!

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा-2 इलाके से एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय छात्र ने अपने ही जन्मदिन के दिन घर के अंदर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. मृतक छात्र की पहचान आयुष प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो केशव नगर स्थित मदर टेरेसा स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र था. आयुष के पिता राकेश कुमार लखनऊ की महानगर कोतवाली में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और मूल रूप से कौशांबी के मानीपुर के रहने वाले हैं.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार अपनी पत्नी मीना और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी आर्या के साथ बीती 13 मई को कौशांबी में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. आयुष ने इस शादी में जाने से साफ मना कर दिया था और अपने पिता से जन्मदिन के उपहार के रूप में एक गिटार की मांग की थी. घर पर आयुष और उसका बड़ा भाई अभय, जो कि 12वीं का छात्र है, दोनों अकेले थे. शुक्रवार शाम करीब 7 बजे जब आयुष ने काफी देर तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तो बड़े भाई अभय को चिंता हुई. उसने फोन पर अपने पिता को इसकी जानकारी दी. पिता के कहने पर जब अभय ने दरवाजा तोड़ा, तो कमरे के अंदर आयुष का शव फंदे से लटक रहा था.

कमरे से बरामद हुई फटी हुई पर्ची

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय बर्रा थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम को आयुष के कमरे से एक फटी हुई पर्ची बरामद हुई है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस इस पर्ची के टुकड़ों को जोड़ने और उसमें लिखे मजमून को समझने का प्रयास कर रही है, ताकि आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

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पिता का गंभीर आरोप

इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक के पिता राकेश कुमार ने स्कूल प्रशासन और वहां के शिक्षकों पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं. बिलखते हुए हेड कांस्टेबल पिता ने बताया कि स्कूल के शिक्षक आयुष पर अलग से कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने का लगातार अनुचित दबाव बना रहे थे. शिक्षकों द्वारा छात्र को कथित तौर पर धमकी दी जाती थी कि अगर उसने उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो उसे परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा. पिता का आरोप है कि इसी मानसिक प्रताड़ना और टॉर्चर से तंग आकर उनके मासूम बेटे ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया है.

इकलौते जन्मदिन पर उजड़ गईं खुशियां

जिस दिन घर में आयुष के जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थीं, उसी दिन उसकी मौत की खबर ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है. बेटे की मौत की खबर सुनते ही कौशांबी से कानपुर पहुंची मां मीना का रो-रोकर बुरा हाल है और वह बार-बार बेसुध हो रही हैं. पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के आरोपों और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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